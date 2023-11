Tempête Ciaran : les images impressionnantes des rafales qui touchent le pays (vidéo)

La puissante tempête Ciaran touche actuellement une large partie du pays. Plusieurs départements sont déjà en alerte, tandis que le chef d'Etat Emmanuel Macron appelle les Français à «ne prendre aucun risque et à rester chez soi».

Alors que 7 départements sont d'ores et déjà placés en vigilance orange pour vents violents, plus du triple le seront demain jeudi, dont trois en alerte rouge, en raison de la tempête qui frappe en ce moment l'Hexagone.

Emmanuel Macron a appelé les "habitants des départements en vigilance" en raison de la puissante tempête Ciaran, attendue dans la nuit de mercredi à jeudi, à ne pas prendre "de risque" et à rester chez eux. "Une tempête majeure va frapper dès ce soir une partie du pays. [...] Restez chez vous et prenez des nouvelles de vos proches isolés", a écrit le chef de l'Etat sur les réseaux sociaux.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos relayées témoignent de la violence de ces intempéries.

La tempête Ciarán s'intensifie en Bretagne. On relève déjà 148 km/h à la Pointe Saint-Mathieu (29) et 134 km/h à Belle-Île (56) ! Images de Carnac. (via @Viewsurf) pic.twitter.com/oAVvNfVdlq

— Météo Express (@MeteoExpress) November 1, 2023