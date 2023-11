Toussaint : le pape François s'adresse à ses fidèles pour rappeler le sens de cette fête chrétienne

Ce mercredi 1er novembre, le pape François s'est exprimé devant ses fidèles au Vatican à l'occasion de la Toussaint, dont il a expliqué le sens.

En ce jour de la Toussaint, le pape François a profité de l'Angélus du 1er novembre pour rappeler la signification de cette fête chrétienne devant les fidèles rassemblés place Saint-Pierre, au Vatican. Il a également lancé un appel à la paix dans toutes les parties du monde frappées par la guerre.

Depuis la fenêtre du palais apostolique, le Souverain pontife a rappelé qu'au sein de l'Eglise catholique, la Toussaint est l'occasion d'honorer tous les saints, connus et inconnus.

En effet, si certains ont eu une reconnaissance, par la procédure de canonisation, l’Église considère que beaucoup d’autres ont vécu au service de Dieu sans pour autant être reconnus.

«La guerre est toujours une défaite»

Quel que soit leur statut, le pape François a présenté les saints comme des «frères et soeurs ainés sur lesquels nous pouvons toujours compter» et non pas comme des «héros inaccessibles ou lointains». Les saints honorés à la Toussaint sont «des personnes comme nous, nos amis», a insisté le souverain pontife.

Après l'Angélus, le pape François a évoqué la guerre qui frappe plusieurs régions du monde, en Ukraine et «en Terre sainte» notamment. Sur X, le 29 octobre, à l'approche de la Toussaint, il avait déjà appelé à un «cessez le feu». «Arrêtez, frères et soeurs : la guerre est toujours une défaite, toujours, toujours», avait-il écrit.