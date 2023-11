Bison futé : le trafic du dernier week-end des vacances de la Toussaint s'annonce difficile en Île-de-France

Alors que les vacances de la Toussaint touchent à leur fin, le trafic sera difficile sur les axes convergeant vers l’Île-de-France durant la journée de samedi 4 novembre. La circulation devrait être «habituelle» dans le reste de l’Hexagone.

Pour ce dernier week-end des vacances de la Toussaint, le trafic s’annonce difficile dans le sens des retours notamment en Île-de-France. Ainsi, pour ce samedi 4 novembre, «des difficultés de circulation sont attendues dans le sens des retours (…) principalement sur les axes convergeant vers l’Île-de-France», a annoncé Bison futé.

Bison futé

Par conséquent, Bison futé conseille de rejoindre ou de traverser la région parisienne avant 14h. Ailleurs, la circulation est considérée comme «habituelle». A l'exception de l'Ile-de-France, l’ensemble du territoire français est d'ailleurs classé en vert.

Bien que le dimanche 5 novembre soit classé vert dans le sens des retours, quelques difficultés de circulation peuvent être constatées notamment sur les autoroutes A 6 et A 10, et ce, dès le début de l’après-midi et jusqu’en soirée. Cela peut être dû à l’augmentation des trafics sur les autoroutes.

En soirée, «les trafics seront les plus forts vers les barrières de péage», a précisé Bison futé notant que «sur l’autoroute A 13, des difficultés de circulation pourraient également être enregistrées dès le milieu de l’après-midi et jusqu’en début de soirée».