«Ce n'est pas une priorité pour une ville qui sombre dans l'insécurité» : l'installation de bancs d’allaitement à Lyon divise les riverains

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a annoncé ce jeudi 2 novembre l'installation prochaine de bancs d’allaitement dans la ville. Une mesure novatrice, pas du goût de certains habitants, qui estiment que «la priorité, c'est la sécurité».

Déconstruire le tabou sur cette pratique en public. Dix assises d'allaitement vont être installées à Lyon, a annoncé ce jeudi l'élu de la Ville, Grégory Doucet, dans un message publié sur X (ex-Twitter).

Après Bron, #Lyon devient la 2e ville de France à se doter de bancs d’allaitement.





Une idée citoyenne née du budget participatif qui se concrétise. Dix assises seront bientôt installées dans les 9 arrt. Plus de confort pour prendre soin des enfants et des parents.





— Grégory Doucet (@Gregorydoucet) November 2, 2023

Conçue dans le but d'améliorer la santé et la vie des mamans, cette nouvelle mesure s'est néanmoins attirée les foudres des Lyonnais sur les réseaux sociaux.

«Ridicule. Je crois que Lyon et ses habitants ont d'abord besoin d'être protégés», s'indigne un utilisateur.

Ridicule. Je crois que Lyon et ses habitants ont d'abord besoin d'être protégés. Comment se fait-il que je ne vais plus dans certains quartiers ? — Sylvie CELLIER (@SylvieCELLIER4) November 2, 2023

«Oh un nouveau concept, un banc pour dealer avec une petite table pour faire les pochons», ironise un autre.

Oh un nouveau concept un banc pour dealer avec une petite table pour faire les pauchons — Reedicoulus (@HykReport) November 2, 2023

Tous estiment que le budget alloué pour ces assises auraient sans doute «mieux fait d'être investi dans des moyens sécuritaires», alors que la métropole fait face à un fort taux de délinquance.

Malgré une tendance à la baisse sur l'année 2022, le nombre de trafiquants et dealers reste en augmentation, tout comme les vols de véhicules et les cambriolages. Plus largement, de plus en plus de riverains dénoncent une insécurité permanente dans la Ville des lumières.