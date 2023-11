Thibault de Montbrial :«Nous sommes en train de percevoir l’addition de tout ce que nous n’avons pas voulu voir depuis 50 ans»

Invité du Grand Rendez-Vous ce dimanche 5 novembre, Thibault de Montbrial, avocat et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, a relié la violence des propos antisémites entendus lors des manifestations pro-palestiniennes au laxisme de l'Europe sur sa politique migratoire.

«L’islamisme s’est imposé en Europe comme une force de déstabilisation et aujourd’hui de combat». Invité du Grand Rendez-Vous ce dimanche 5 novembre, Thibault Montbrial a condamné les actes et propos à caractère antisémites entendus lors de plusieurs manifestations pro-palestiniennes en Europe.

Selon l’avocat, également président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, la montée de ces actes est liée à une idéologie que l’Europe a laissé grandir, par le laxisme de sa politique migratoire. «Nous sommes en train de percevoir l’addition de tout ce que nous avons laissé faire, ce que nous n’avons pas voulu voir depuis 50 ans», a-t-il analysé.

Thibault de Montbrial a pointé du doigt «l’énergie qui se dégage de ces foules», où des slogans et pancartes à l’encontre des Juifs et d’Israël ont été entendus et aperçus.

Depuis le 7 octobre, date des attaques du Hamas contre l'Etat hébreu, 887 actes antisémites ont été recensés. Ces derniers jours, de nombreux tags ont été découverts sur les murs de commerces et immeubles parisiens. Des propos à caractère antisémites ont également été entendus dans le métro de la capitale.

Egalement invité du Grand Rendez-Vous ce dimanche, Georges Bensoussan, historien spécialiste du Proche-Orient, a relié ces actes «à la haine de la France et l’Occident».