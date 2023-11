Marche contre l'antisémitisme : plus de 182.000 personnes rassemblées en France, malgré les tensions politiques

Plus de 182.000 personnes ont défilé contre l’antisémitisme, ce dimanche, dans toute la France, avec en point d’orgue la «grande marche civique» parisienne, en présence d'une bonne partie de la classe politique française dont l'extrême droite, mais sans le chef de l'État ni la France insoumise.

Plus de 182.000 personnes ont défilé ce dimanche après-midi en France, dont 105.000 à Paris lors de la grande marche «civique» contre l'antisémitisme organisée à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, a indiqué la préfecture de police. Le cortège s'est constitué derrière une banderole «Pour la République, contre l'antisémitisme», derrière laquelle ont également marché la Première ministre Elisabeth Borne et les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande.

La tête du cortège s'est élancée depuis l'esplanade des Invalides avant de faire un premier arrêt pour entonner une Marseillaise tandis que certains riverains sortaient à leurs fenêtres pour applaudir.

Point de départ de la marche, la place des Invalides était noire d'une foule compacte, tandis que les stations de métro et les rues adjacentes étaient engorgées, témoignant d'une très forte affluence. Beaucoup de manifestants portaient de petits drapeaux tricolores.

La classe politique unie, sans la France insoumise

Un carré de personnalités politiques et de responsables religieux, comme le président du Crif Yonathan Arfi, et des dizaines de milliers d'anonymes ont ainsi marqué de leur présence cette marche symbolique en réponse aux très nombreux actes antisémites - plus de 1.200 selon un dernier décompte arrêté samedi soir - recensés en France depuis l’attaque sanglante du Hamas en Israël, le 7 octobre dernier.

Mais la France insoumise manquait à l'appel. Le parti de gauche radicale, accusé d'ambivalences sur l'antisémitisme, boycottait la manifestation du fait de la présence du RN, même si des Insoumis ont participé à d'autres rassemblements en province. Signe d'une fracture grandissante, le dépôt des gerbes organisé par LFI en fin de matinée près de l'emplacement de l'ancien Vel d'Hiv a été perturbé par un groupe de contre-manifestants arborant des pancartes «Touche pas à la mémoire», aux cris de «collabos».

«Notre ordre du jour, c'est la République», a résumé Gérard Larcher, appelant à un «sursaut citoyen». C'est une cause pour laquelle «tout le monde devrait se sentir concerné», a jugé le grand rabbin de France Haïm Korsia, regrettant que le sujet ait tourné au pugilat politique, «une honte» selon lui. «Les postures n'ont pas leur place» dans cette manifestation, a pour sa part mis en garde Elisabeth Borne dans un tweet, ciblant à la fois la France insoumise dont «l’absence parle d'elle-même», et le Rassemblement national dont «la présence ne trompe personne».

Des tensions en raison de la présence du rn

Et pour cause, si de l’avis de tout un chacun, cette marche demeure dans l’ensemble un succès, elle a été émaillée de quelques tensions en raison de la présence décriée du Rassemblement national, contestée par la gauche et la majorité en raison du passé antisémite du parti. «Nous sommes exactement là où nous devons être», a rétorqué Marine Le Pen quelques heures plus tard depuis les Invalides, fustigeant la «petite politique politicienne» de ses détracteurs.

La présence de l'extrême droite a donc été source de quelques tensions dans le défilé. Un groupe de militants de l'organisation juive de gauche Golem a ainsi brièvement essayé de s'opposer à sa participation au début de la manifestation, avant d'être contenu par la police. Les partis de gauche Europe Ecologie-Les Verts, PS et PCF ainsi que des associations de défense des droits humains ont quant à eux choisi de s'afficher derrière une banderole commune «contre l'antisémitisme et tous les fauteurs de haine et de racisme» dans une démarche de «cordon républicain» face à l'extrême-droite.

Emmanuel Macron en grand absent

Emmanuel Macron, lui, a décidé de ne pas défiler. Le président de la République s'est adressé aux Français samedi soir, par le biais d'une lettre publiée par le journal Le Parisien. Il y a déploré «l’insupportable résurgence d'un antisémitisme débridé». «Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France», a-t-il écrit, en lançant un appel à l'unité de la France «derrière ses valeurs, son universalisme».

Sa non-présence a beaucoup fait parler dans les rangs de la manifestation parisienne, les uns déplorant son absence, estimant que sa présence aurait été symbolique, les autres excusant le président de la République en raison du contexte. Il s'agit par ailleurs de la plus forte mobilisation contre l'antisémitisme depuis la marche de protestation contre la profanation du cimetière juif de Carpentras en 1990, qui avait rassemblé quelque 200.000 personnes à travers le pays.

En fin d’après-midi, 110 mobilisations (hors Paris) avaient rassemblé 77.560 personnes, a précisé le ministère de l’Intérieur, relevant que les actions les plus importantes avaient été organisées à Marseille (7.500 personnes), Strasbourg (5.000), Grenoble (3.700), Bordeaux (3.500), Nice (3.000), Lyon (3.000), Nantes (2.000) et La Rochelle (2.000). «Aucun incident notable» n'est à déplorer, a précisé la Place Beauvau. Pour rappel, la France compte la communauté juive la plus importante d'Europe, avec plus de 500.000 personnes.