Attentats du 13-Novembre : le programme des commémorations à Paris ce lundi

Ce lundi, huit ans jour pour jour après les attentats du 13-Novembre qui ont frappé Paris et Saint-Denis, des cérémonies sont prévues en hommage aux victimes.

«Sobriété», «dignité» et «recueillement» : ce lundi, les commémorations des attentats du 13 novembre 2015 à Paris ont été imaginées selon ces trois mots clés. Des cérémonies auront lieu au cours de la matinée mais aucune prise de parole n'est prévue.

La Première ministre, Elisabeth Borne, accompagnée de membres de son gouvernement, d'Anne Hidalgo, maire de Paris et de Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, rendra hommage aux victimes en se rendant sur les lieux des différentes attaques. Là où ont été installées les plaques commémoratives reprenant «les noms de l'ensemble des victimes dont les familles ont donné leur accord».

Le soir du 13 novembre 2015, trois terroristes se sont faits exploser aux abords du Stade de France, tandis que trois autres ouvraient le feu sur les terrasses de bars et restaurants parisiens. Dans le même temps, un autre commando composé lui aussi de trois individus s'introduisait dans la salle de concert du Bataclan. Plus de 131 morts et 413 blessés ont été dénombrés dans ces attaques.

Des restrictions de circulation

Le premier hommage aura donc lieu à 9h, au Stade de France, à Saint-Denis (93), puis les élus se rendront sur les terrasses parisiennes visées par les terroristes. D'abord celles du Petit Cambodge et du Carillon, à 9h40, suivi de celle de le Bonne bière à 10h, du Comptoir Voltaire à 10h25 pour finir par celle de la Belle équipe à 10h35. Enfin, la dernière cérémonie se tiendra devant le Bataclan, à 11h05.

La mairie de Paris précise que ces commémorations «sont en premier lieu destinées aux proches et aux familles» mais tout le monde peut venir se recueillir à proximité des lieux. Un espace spécifique sera toutefois réservé aux familles de victimes afin de préserver leur intimité.

Ces commémorations donneront lieu à certaines restrictions de circulation. Le stationnement est notamment interdit à tous les véhicules dans plusieurs rues des 10e et 11e arrondissement de Paris, depuis dimanche, 8h et jusqu'à 18h ce lundi. Le détail des voies concernées est disponible sur le site de la mairie.

En cette triste date anniversaire, la Ville rappelle par ailleurs qu'à la suite des attentats du 13-Novembre «des milliers de messages, venus du quartier comme de l'autre bout du monde, avaient été déposés sur les lieux des attentats». Une partie d'entre eux a été numérisée et peut être consultée en ligne.