Chants antisémites dans le métro : Huit mineurs de 11 à 16 ans interpellés

Huit mineurs ont été interpellés ce lundi 13 novembre pour avoir entonné des chants antisémites dans le métro parisien, le 31 octobre dernier, a appris CNEWS d'une source proche du dossier.

Huit mineurs filmés en train d’entonner des chants antisémites dans le métro, le 31 octobre dernier, ont été interpellés ce lundi 13 novembre par le Service régional des transports (SRT) a appris CNEWS auprès d’une source policière.

Deux d’entre eux étaient connus des services de police. Certains seront déférés ce mardi devant le parquet de Bobigny, d’autres le seront mercredi devant celui de Nanterre.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il est possible d’entendre des individus scander un chant antisémite dans le métro parisien. «N*** les juifs, vive la Palestine (…) On est des nazis et on est fiers», a-t-on pu entendre.

Devant la gravité des paroles, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, avait dénoncé, sur son compte X des «propos choquants, inadmissibles et indignes» et avait annoncé les avoir «signalés par l’article 40 du Code de procédure pénale au parquet de Paris». «Nous ne laisserons rien passer. Tous les moyens d’investigations sont mis en œuvre pour retrouver rapidement les auteurs», avait-il promis.

Depuis le 7 octobre, date des attaques du Hamas contre l’Etat d’Israël, 1.247 actes antisémites ont été recensés en France, selon les derniers chiffres donnés par Gérald Darmanin.

Des violences qui prennent différentes formes, notamment virtuelles. Dans le détail, 194 messages antisémites pro-Hamas ou soutenant des actes terroristes sont actuellement visés par une procédure.