Emploi : le taux de chômage augmente en France et passe à 7,4% au troisième trimestre

Le taux de chômage a enregistré une hausse au troisième trimestre 2023, et passe à 7,4% de la population active en France (hors Mayotte) soit 0,2% de plus qu’au trimestre précédent.

L’exécutif espère que cette hausse ne sera que ponctuelle. Ce mercredi 15 novembre, l’INSEE a annoncé que le taux de chômage en France (hors Mayotte), a augmenté de 0,2% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, passant de 7,2% à 7,4% de la population active.

Le nombre de chômeurs a donc augmenté de 64.000 personnes, et le total s’établit à 2,3 millions de personnes en France. «Il augmente de 0,2 point sur un an et retrouve son niveau du deuxième trimestre 2022, mais reste nettement au-dessous de son pic de mi‑2015 (-3,1 points)», a précisé l’INSEE dans un communiqué.

Dans le détail, le chômage a augmenté de 0,7 point chez les 15-24 ans, pour atteindre 17,6%. Chez les 25-49 ans, il a augmenté de 0,2% au troisième trimestre et passe à 6,7%, et chez les plus de 50 ans, il s’est stabilisé à 5,1%.

Stabilité du taux de chômage de longue durée

«Sur le trimestre, le taux de chômage des femmes augmente de 0,3 point, à 7,4%, et rejoint le taux de chômage des hommes, qui est quasi stable sur le trimestre (+0,1 point)», a précisé l’INSEE. Le taux de chômage de longue durée (au moins un an) est également stable sur le trimestre, à 1,8% de la population active.

Dans un communiqué envoyé à la presse, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a affirmé qu’ «on pouvait s'attendre à une telle hausse compte tenu du ralentissement de l'économie mondiale», et a assuré qu’il restait «pleinement mobilisé», et qu’il espère que cette augmentation ne reste que ponctuelle.

Ce mercredi matin, sur CNEWS, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a quant à lui affirmé que l'objectif d'Emmanuel Macron de faire passer le taux de chômage à 5% d'ici à 2027 n'est pas réalisable en l'état, et nécessite une refonte du modèle social français.