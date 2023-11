Tempête Frederico : les images impressionnantes d'une toiture arrachée à Clermont-Ferrand (vidéo)

Alors que la tempête Frederico a touché la France ce jeudi 16 novembre, de fortes rafales ont été enregistrées un peu partout dans l’Hexagone. D’après Météo-France, celles-ci ont dépassé les 120 km/h dans le Puy-de-Dôme, placé en vigilance orange pour «vents violents». A Clermont-Ferrand, une toiture a littéralement été arrachée.

Ce jeudi 16 novembre, Météo-France a placé 4 départements français en vigilance orange aux vents violents à la suite du passage de la tempête Frederico. Il s’agit du Puy-de-Dôme, du Var, des Alpes-Maritimes et de la Haute-Corse.

En effet, cette nouvelle dépression provoque de fortes rafales dont certaines ont dépassé les 120 km/h. À Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), une toiture s’est littéralement envolée après avoir subi une rafale à 126 km/h. Dans ce même département, les rafales ont atteint les 130 km/h à Vernines.

En raison du vent violent, la circulation des bus et des tramways est interrompue jusqu'à nouvel ordre dans l'agglomération.

D’après le dernier bulletin météo, le service météorologique a affirmé qu’«en fin de journée, le vent souffle encore sur le quart nord-est et sur les massifs des Vosges aux Alpes du nord. Le vent faiblit par l'ouest en fin de journée».

Des rafales jusqu’à 180 km/h attendues en Corse ce vendredi

Par ailleurs, en Corse, le vent d’ouest à sud-ouest devrait se renforcer en soirée et durant la nuit notamment sur la Balagne et sur le Cap corse. Les rafales pourraient atteindre «plus de 120 km/h».

«La nuit prochaine et demain en matinée, en Corse, dans le Var et les Alpes-Maritimes, le vent d'ouest à nord-ouest se renforce sur le littoral avec des rafales à 100/120 km/h possibles, 160 à 180 km/h sur le Cap Corse, 140 à 160 km/h sur la Balagne littorale, et jusqu'à 120 km/h dans le secteur de Bastia», a ajouté Météo-France.