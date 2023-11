Tempête Frederico : quels sont les départements concernés ?

Ce jeudi 16 novembre, une nouvelle dépression nommée Frederico doit frapper la France, a confirmé Météo-France à CNEWS. Celle-ci devrait concerner plusieurs départements du nord, où les rafales de vent peuvent dépasser les 100 km/h.

Moins de deux semaines après les violents tempêtes Ciaran, Domingos et Elisa, ayant touché le sud-ouest et le nord-est du pays, une nouvelle dépression doit frapper l’Hexagone, ces jeudi 16 et vendredi 17 novembre. Nommée Frederico, cette tempête devrait davantage toucher les régions de la moitié nord du pays.

Comme l’explique Météo-France, cette perturbation doit traverser le pays d’ouest en est. Au total, une soixantaine de départements ont été placés en vigilance jaune pour vents violents.

Celle-ci concerne notamment le Finistère, les Côtes-d’Armor, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime, la Charente, les Deux-Sèvres, la Maine-et-Loire, la Mayenne, la Manche, l’Orne, la Sarthe, l’Indre-et-Loire, la Vienne, la Haute-Vienne, l’Indre et le Loir-et-Cher.

L’alerte jaune concerne aussi l’Eure-et-Loir, l’Eure, la Seine-Maritime, la Somme, l’Oise, la Seine-et-Marne, l’Aisne, les Ardennes, la Marne, l’Yonne, l’Aube, Paris, Essonne, Val-d’Oise, les Yvelines, le Loiret, le Cher, la Creuse, la Nièvre, l’Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, la Haute-Marne, la Meuse, le Côte-d’Or, la Saône-et-Loire, le Jure, le Doubs, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, les Vosges, la Haute-Saône, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, la Corse du Sud ainsi que la Haute-Corse.

Tous ces départements sont concernés par la trajectoire que devrait emprunter la dépression Frederico. En revanche, le service météorologique a noté que «les valeurs de rafales prévues actuellement relèvent de la vigilance jaune pour le paramètre vent, mais une aggravation vers le niveau orange n'est pas exclue si la trajectoire ou le creusement de la dépression venait à évoluer».

Des vents jusqu’à 100 km/h

Alors que la dépression Frederico est attendue en début de journée, celle-ci devrait se développer rapidement dans l’Hexagone. «En cours de journée, les vents forts concerneront les régions à l’ouest de la Seine, des côtes de Manche jusqu’au nord de l’Aquitaine et l’Auvergne. Les rafales avoisineront les 60-80 km/h dans les terres, jusqu’à 90 km/h par endroits notamment près du Poitou et en Manche, jusqu’à 100 km/h sur le littoral atlantique et les côtes de Manche.», a indiqué le service météorologique.

«Dans la nuit de jeudi à vendredi, ces vents forts s’étendront le long des frontières de l’est et concerneront la Provence et la Corse. En cours de nuit, le vent pourra souffler fortement avec des rafales à 110 km/h dans l’intérieur du Var et les Alpes maritimes, 120 km/h en Balagne jusqu’à 140 km/h sur le relief», a-t-il ajouté.

À noter que, selon Météo-France, les dernières averses engendrées par la dépression Federico devraient quitter l’ouest des Hauts-de-France en cours de matinée, vendredi 17 novembre.