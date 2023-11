Disparition de Lina : «Il faut qu'elle soit là, je veux ma fille», implore sa mère, deux mois après le drame

Deux mois après sa volatilisation, Lina reste introuvable. Depuis sa disparition le 23 septembre dernier, sa famille est plus que jamais inquiète et continue d'implorer le retour de l’adolescent de 15 ans.

Un cri du cœur lancé par la mère de l’adolescente. «Je veux ma fille», a ainsi témoigné la mère de Lina dans l’émission Chroniques Criminelles, diffusée ce samedi 18 novembre au soir sur TFX.

Depuis le 23 septembre dernier, la mère de famille vit un enfer : sa fille Lina, âgée de 15 ans a disparu alors qu’elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, située à trois kilomètres de chez elle.

Depuis, aucune trace de la jeune fille ne permet d’établir une piste sérieuse sur l’endroit où elle pourrait se trouver. Les importantes recherches, les vérifications téléphoniques et les battues citoyennes n’ont rien donné.

«Il faut qu'on soit, à nouveau, heureux tous ensemble. Je ne supporte pas cette absence», a témoigné sa mère ce samedi.

Le parquet de Strasbourg avait ouvert en début octobre une information judiciaire «contre X» pour «enlèvement et séquestration non suivi d'une libération volontaire de plus de sept jours». Depuis, l'enquête se poursuit dans la plus grande discrétion.

Une adolescente heureuse et épanouie

La situation est d’autant plus dure à vivre que la disparition de Lina reste incompréhensible pour ses proches. Lina est décrite par sa mère comme une adolescente sans histoires. Loin d’être rebelle, elle «peut pousser les limites» à l’instar des jeunes de son âge, mais sait écouter.

De ce fait, rien ne laissait présager une disparition, ou même une fugue. Cette dernière option est «impossible» pour sa mère, qui s’est montrée catégorique : «Elle était tellement heureuse. Des rires, de la gaieté, de l'amour, c'était vraiment agréable. La veille au soir, on avait mangé tous les trois, on avait ri à table», s’est-elle encore souvenue dans Chroniques criminelles.

Aussi, sa mère a décrit une jeune fille épanouie depuis sa rentrée dans un lycée professionnel.

Une personnalité joyeuse corroborée par son petit ami Tao, qui a également témoigné dans l’émission diffusée sur TFX :«Elle était toujours souriante, de bonne humeur», a-t-il indiqué.

Lors de la disparition de Lina, le jeune homme de 19 ans a fait l’objet de nombreuses rumeurs l’impliquant dans la disparition de sa petite amie. Aujourd’hui encore, il affirme continuer à recevoir des messages accusateurs, qu’il «ne souhaite à personne» : «Je n'étais même pas dans le secteur au moment des faits», s’est-il défendu.