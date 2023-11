Météo : après les tempêtes et la pluie, le froid et la neige arrivent en France

Depuis la mi-octobre, la France fait face à des dépressions consécutives ayant engendré une grosse quantité de pluies notamment dans le nord-est et dans le sud-ouest. Mais à compter de ce lundi, un autre changement de temps va s’opérer apportant de l’air froid et favorisant des chutes de neige dans le sud-ouest.

L’hiver… avant l’heure. Après une première moitié de novembre automnale, marquée par plusieurs tempêtes et des pluies record sur trente jours, la France bascule, à compter de ce lundi, dans une ambiance hivernale avec la chute des températures et l’arrivée de la neige, principalement dans le sud-ouest.

Comme l’explique Météo-France, «les températures vont s’installer autour des normales, parfois légèrement en dessous, notamment mardi et mercredi». Ce changement de temps s’explique par deux points.

Concernant le premier, les pressions vont augmenter dans l’Atlantique, dépassant les 1.000 hPa (unité de mesure de la pression atmosphérique), contre plus de 900 hPa auparavant. L’augmentation des pressions repoussera, donc, les dépressions et la pluie qui ont traversé la France durant les trente derniers jours.

La France sera située entre un anticyclone et une dépression, ce lundi 20 novembre. ©Ventusky

De plus, à partir de ce lundi 20 novembre, la France se situera entre un anticyclone, situé dans l’Atlantique, et une dépression située vers l'Europe centrale. Ainsi, une telle situation favorise l’orientation du vent au nord et apporte, par la même occasion, un temps froid et plus sec. Ce qui explique la chute des températures dans l’Hexagone durant la semaine.

Les massifs montagneux en première ligne

Hormis la baisse du mercure, la neige déjà présente dans une partie du sud-est doit s’accentuer. Ce sera notamment le cas à Chamonix-Mont-Blanc, au village des Boisses surplombant la Vallée de l’Isère, ou encore à Briançon (Hautes-Alpes).

À titre d’exemple, la neige devrait dépasser les 50 cm à Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) durant la journée de vendredi 24 novembre contre 10 cm le 17 novembre dernier. À Bourg-Saint-Maurice (Savoie), la neige devrait dépasser les 30 cm, contre 3 cm vendredi dernier.

Et ce n’est pas tout. Car, à partir de ce mardi 21 novembre, la neige doit faire son grand retour dans le sud-ouest, notamment dans les Pyrénées. Néanmoins, ces chutes seront faibles, selon Météo-France.

Ainsi, «un blocage pluvieux va s’installer et traîner mercredi» dans les Pyrénées.