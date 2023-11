Mort de Thomas dans la Drôme : «De plus en plus, aujourd’hui, on règle ses problèmes par la violence», souligne Fabien Roussel

Invité de La Grande Interview de Cnews et Europe 1, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, est revenu sur l'agression mortelle de Thomas, 16 ans, dans la Drôme.

Une situation inquiétante. Mardi 21 novembre, le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a été interrogé à propos du meurtre du jeune Thomas à Crépol (Drôme).

L’adolescent de 16 ans est mort à l’issue d’une agression mortelle lors d'une fête de village dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre.

Déplorant un acte de pure violence, Fabien Roussel a exprimé sa crainte face à ce drame survenu dans une commune d’habitude paisible : «Étant moi-même député d’une circonscription avec des villages, on se dit "pourquoi pas chez nous demain". Ça nous inquiète tous», a-t-il indiqué. «Là, on a un village calme, tranquille. Et c’est pour ça que, ce jeune adolescent de 16 ans qui perd la vie ça suscite une telle émotion», a-t-il également déclaré.

Fabien Roussel s'en remet à la justice

S’il n’irait pas jusqu’à «susciter la terreur» en affirmant que plus personne n’est à l’abri nulle part, le secrétaire national du Parti communiste français note toutefois une recrudescence d’agressions, inhérente au monde actuel.

«Dans la société et dans le monde, on règle de plus en plus ses problèmes par la violence et par les coups. Il n’y a plus de règles».

À la question «faits de société ou simple fait divers», Fabien Roussel préfère se montrer prudent concernant le drame survenu dans la Drôme : «Il faudrait d’abord savoir ce qui a motivé ce crime et qui en sont les auteurs. C’est à ça que sert la justice».