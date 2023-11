Napoléon : quelles sont les réformes de l'Empereur encore en vigueur en France deux siècles après ?

Napoléon Ier a marqué l’histoire de France par ses conquêtes, mais aussi par les réformes mises en place durant son règne. Que nous en reste-t-il aujourd'hui ?

Si Napoléon a marqué l'Histoire par son ascension, ses batailles, ses conquêtes ou encore sa chute, il était également un homme d'Etat. Durant ses années comme consul, entre 1799 et 1804, il entreprend des réformes importantes des institutions de l'État, en particulier dans le système judiciaire et administratif.

Promu général des armées de la Première République en 1793, Napoléon a mené en particulier la très fameuse campagne d’Égypte, entre 1798 et 1801. Arrivé au pouvoir lors du coup d’État du 18 Brumaire 1799 (9 novembre 1799), il se proclame Premier consul et gouverne aux côtés de Sieyès et Ducos jusqu’en 1802, lorsqu’il se proclame consul à vie.

Durant ces années-là, il a mené la refondation des institutions administratives et judiciaires de l’État français, fortement affaiblies par la Révolution de 1789 et l’abolition de la monarchie de 1792.

Le 18 mai 1804, une fois «auto-proclamé» empereur, Napoléon se fixe même comme objectif la constitution d’un empire, et l’exportation de la Révolution française à travers l’Europe, y compris de manière institutionnelle, pour faire tomber les traditions aristocratiques alors encore en vigueur sur le continent. Mais les différents peuples européens à qui il fera la guerre, un premier temps séduits par les grands idéaux véhiculés par la Révolution française, verront en Napoléon un despote, plus qu'un libérateur aux idées émancipatrices.

En France par contre, le succès de ces réformes permettra de ne pas les remettre en cause par la suite, à tel point que nombre d'entre elles sont encore en vigueur.

Le Code civil

Le Code civil des Français est sans aucun doute l’œuvre la plus importante de Napoléon en tant qu’empereur. Promulgué le 21 mars 1804, il constitue un travail d’unification inédit du droit civil français. Pour mener à bien cette mission, Napoléon charge quatre des plus éminents juristes français : Jean Portalis, ancien avocat au parlement d’Aix, François-Denis Tronchet, avocat au parlement de Paris, Jacques de Maleville, avocat et ancien président de la Cour de cassation de Bordeaux, et Félix Bigot de Préameneu, avocat au parlement de Rennes.

Les quatre juristes, qui siègeaient au sein du Conseil d’État, ont compilé et unifié des milliers de textes de loi des différentes régions. Le Code civil français est repris ensuite dans plusieurs dizaines de pays au monde. Il est divisé en trois livres, qui structurent toujours l'édition du code 2023, plus de deux siècles après sa rédaction. Les quatre parties sont : «Des personnes» ; «Des biens et des différentes modifications de la propriété» ; «Des différentes façons dont on acquiert la propriété». Un livre fut rajouté plus tard : «Des sûretés».

Aujourd’hui, plus de 50 codes sont en vigueur en France, dont le Code de procédure civile, édité en 1806, et le Code pénal, entré en vigueur pour la première fois en 1810. L’objectif était que le droit soit rendu accessible et connu de tous. D’où la citation encore célèbre de nos jours : «nul n'est censé ignorer la loi».

Depuis, les codes ont connu des rééditions. En 1994 par exemple, le Code pénal est remplacé par une nouvelle édition, venant remplacer définitivement celle de 1810, qui n'est plus en vigueur depuis.

Le Conseil d’État

En 1799, Napoléon fonde le Conseil d’État, dont le rôle est défini par l’article 52 de la Constitution du 22 Frimaire An VIII (13 décembre 1799). Il est chargé à l'époque de la rédaction des projets de loi et des règlements avant leur adoption par le parlement. Il possèdait aussi le rôle de résoudre les difficultés en matière administrative. Mais sa mission est demeurée consultative.

Après la chute de Napoléon en 1812, la monarchie de la Restauration puis la monarchie de Juillet ont conféré moins de pouvoir à cette institution, qui s'est recentrée sur son activité contentieuse.

Napoléon III, à son arrivée au pouvoir en 1848, a réaffirmé la place du Conseil d’État, qui a retrouvé son rôle consultatif pour la constitution des projets de loi du gouvernement et du parlement.

Le rôle actuel du Conseil d’État depuis l’adoption de la Constitution de 1958 est toujours de statuer en dernier recours sur les contentieux administratifs. Il possède en plus le rôle de statuer obligatoirement sur tous les textes règlementaires (projets de loi, ordonnances et décrets).

Les rapports de l’institution avec le gouvernement sont parfois tendus. Récemment, elle s’est illustrée par la suspension de la dissolution de l’association altermondialiste des Soulèvements de la terre, ordonnée par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

La liberté religieuse et le concordat

Depuis la Révolution, l’État français n’avait plus de religion officielle, contrairement à l’Ancien régime, où le catholicisme était le culte officiel du royaume de France, depuis le VIe siècle. Bien que désintéressé par la pratique religieuse, Napoléon I croyait, comme Jean-Jacques Rousseau, que la religion devait occuper une place dans la société pour assurer la paix civile.

La signature du concordat avec le pape Clément VII en 1801 a redonné une certaine stabilité aux religions, dont le statut était fragile voire vulnérable depuis 1792. La reconstruction concordataire reposait sur la liberté religieuse et l’égalité des cultes, dont les ministres étaient reconnus par l’État. Les conflits entre Napoléon I et l’Église catholique n’en furent pas moins importants pour autant.

Le concordat prit fin en 1905, sous le gouvernement de Georges Clémenceau, dans des conditions houleuses. Toutefois, la liberté de culte fut réaffirmée par la loi de 1905, affirmant que : «La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes».

La constitution de la Ve République, réaffirme la liberté de conscience comme un droit fondamental, intégrant la liberté de culte. Le concordat demeure toutefois en application en Alsace et en Moselle, qui faisaient toutes deux parties de l’Empire allemand lorsque la loi de 1905 fut votée.