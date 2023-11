Napoléon : face aux critiques françaises, Ridley Scott estime que «les Français ne s'aiment pas eux-mêmes»

En salles le 22 novembre prochain, le long métrage «Napoléon» de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix divise. Alors que l’accueil de la presse française est mitigé, le réalisateur a balayé d’un revers de la main les critiques.

Ridley Scott fait peu cas des critiques. Alors que la première mondiale de Napoléon s’est tenue à Paris mardi 14 novembre, le film a reçu des critiques mitigées de la presse française. Interrogé par la BBC sur ces retours moins positifs que ceux de la presse britannique, et notamment l’intervention d’un biographe de Napoléon qui, dans les colonnes du Point a estimé que le long métrage «revisitait l’histoire de façon anti-française et pro-anglaise», Ridley Scott a balayé cette prise de position, estimant que «Les Français ne s'aiment même pas eux-mêmes».

Loin d’être d’accord avec les avis partagés par la presse hexagonale, le réalisateur a quant à lui expliqué avoir eu de bons retours publics lors de la première mondiale. «Le public à qui je l'ai montré à Paris a adoré», a expliqué le cinéaste de 85 ans, à nos confrères de la BBC.

Ridley Scott se moque de l'avis des historiens

Quant aux inexactitudes historiques soulevées par les historiens, Ridley Scott, à qui l'on doit notamment «Blade Runner», «Thelma et Louise» ou encore «Gladiator», n’en fait pas non plus grand cas. Plus de 10.000 livres ont été écrits sur Napoléon, a-t-il expliqué «soit un livre chaque semaine depuis sa mort». Et de lancer une question à l’attention de ceux qui critiquent la véracité historique : «Étiez-vous là ? Oh, vous n'étiez pas là. Alors comment le savez-vous ?»

Pour rappel, le film «Napoléon», campé à l’écran par Joaquin Phoenix, revient en 2h38 sur la conquête du pouvoir et la chute de Bonaparte à travers le prisme de sa vie sentimentale partagée avec Joséphine de Beauharnais, incarnée à l’écran par Vanessa Kirby.