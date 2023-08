Airbnb : une alerte devra s’afficher en cas de tarifs exagérés pendant les JO 2024

Une nouvelle charte signée entre le gouvernement et les plate-formes de locations meublées en ligne exige que les tarifs exagérément élevés en raison des Jeux olympiques de Paris en 2024 soient notifiés sous forme d’alerte sur les sites internet.

Une mesure pour limiter les abus. Le gouvernement a annoncé la signature d’une charte avec les plate-formes de logements en ligne, a révélé Le Parisien le 29 juillet.

AirBnb et toutes les autres applications du même style devront ainsi faire apparaître une alerte sur leur site internet si les prix pratiqués par certains propriétaires sont exagérément élevés. Par exemple, si le tarif d’une petite annonce s’avère trop élevé par rapport à la moyenne de prix pratiqués aux mêmes dates, et par rapport à un bien de taille similaire.

Pour cause, l’approche des Jeux olympiques à Paris en 2024 fera inévitablement gonfler les prix des locations et des nuitées, et le gouvernement souhaite encadrer ces augmentations afin qu’elles ne soient pas abusives.

«L’alerte devrait être mise en place dès le début 2024», a révélé au Parisien le cabinet d’Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme.

La répression des fraudes intervient dès janvier 2024

En ce qui concerne le cas AirBnb, qui est partenaire mondial des Jeux olympiques, le cabinet de la ministre déléguée a déclaré que des discussions étaient engagées entre lui et la plate-forme, précisant toutefois que la signature de la charte «n’aurait de sens que si elle s’appliquait à l’ensemble des acteurs de l’hébergement touristique, y compris les hôtels».

Dans la même démarche, un observatoire de données mis en place avec la répression des fraudes sera également développé en janvier 2024, afin d’évaluer les prix des locations meublées touristiques en France.

«L’objectif est d’observer les prix pratiqués mais aussi les prix moyens, précise-t-on au cabinet de la ministre du Tourisme. «Ce sera un outil de mesure capital pour l’Etat pour évaluer le nombre de nuitées par location ou encore la cartographie par région», a-t-il poursuivi.