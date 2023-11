Météo : après un mois de pluie, le niveau des nappes phréatiques en France est-il remonté ?

Après le passage de quatre tempêtes consécutives, la France a été bien «arrosée» durant ces trente derniers jours, enregistrant par la même occasion un record de pluie. Une légère amélioration du niveau des nappes phréatiques a également été constatée dans certains départements.

Un début de bonnes nouvelles ? Depuis le 18 octobre dernier, la France a été touchée par quatre tempêtes consécutives, dont deux étaient très violentes. Il s’agit de Ciaran, Domingos, Elisa et, tout récemment, Frederico. Au total, l’Hexagone a enregistré un cumul moyen de pluie de plus de 200 mm, selon Météo-France.

Bien que ces tempêtes aient causé des crues, notamment en Charente-Maritime et dans le Pas-de-Calais, le niveau des nappes phréatiques en France métropolitaine s’est nettement amélioré ces dernières semaines notamment en raison de la grosse quantité de pluie, selon le site info-secheresse.fr.

D’après les données dévoilées par cette source, au 20 novembre 2023, le niveau des nappes phréatiques est désormais très bas dans seulement 11 départements français, contre 27 le 11 octobre dernier.

Il s’agit des départements du Loir-et-Cher, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Lozère, du Var, des Bouches-du-Rhône, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales et l’Ariège.

Un niveau «très haut» dans 27 départements

Hormis ces 11 départements, le niveau des nappes phréatiques reste «bas» dans les Yvelines, dans l’Aude et dans la Haute-Corse et «modérément bas» dans la Somme, l’Oise, l’Aisne, l’Eure, l’Essonne, le Loiret, l’Isère, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse, le Gard, les Pyrénées-Atlantiques et la Corse-du-Sud.

À l’inverse, la situation des nappes phréatiques est désormais satisfaisante dans une quarantaine de départements et 27 d’entre eux ont fait état d’un niveau «très haut». C’est le cas par exemple du Finistère, du Morbihan, de a Loire-Atlantique, de l’Ille-et-Vilaine, de la Manche, de la Maine, de la Maine-et-Loire, du Pas-de-Calais, de la Charente, de la Charente-Maritime et de la Gironde. Tous ces départements ont été impactés par le passage de Ciaran, Domingos, Elisa et Frederico.