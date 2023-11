Assurance-Chômage : Bruno Le Maire favorable à un abaissement de la durée d'indemnisation des plus de 55 ans

Une mesure pour contribuer au plein emploi ? Bruno Le Maire a annoncé ce jeudi 23 novembre être en faveur d’une réduction de la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans pour l’aligner à celle des autres chômeurs.

«Si on ne se secoue pas les puces, il n’y aura pas 5% de chômage» en 2027. Ce jeudi, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré sur franceinfo être favorable à un abaissement de la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans pour l'aligner sur celles des autres chômeurs.

Pour le ministre, cette indemnisation de «27 mois» pour les plus de 55 ans contre «18 mois» pour les chômeurs plus jeunes est illogique. «Est-ce qu'ils vaudraient moins, les plus de 55 ans? Je ne vois aucune raison pour qu'il y ait une durée d'indemnisation plus longue, c'est une hypocrisie totale, une façon de les mettre à la retraite de manière anticipée», a-t-il assuré.

Pour atteindre les 5% de chômage contre 7,4% aujourd’hui, l’un «des moyens passe par l'emploi des seniors», a affirmé le ministre, qui a rappelé que le taux d'emploi des seniors était inférieur «de dix points» en France au taux d'emploi général de 68%.

«Moi, le message que j’ai envie de leur envoyer, c’est ‘on a besoin de vous, on a besoin de votre expérience’», a ajouté Bruno Le Maire, qui a également jugé «perfectible» l'accord sur l'assurance-chômage signé la semaine dernière par les partenaires sociaux, notamment sur cette question des seniors.