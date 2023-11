Disparition de Lina : où est en l'enquête deux mois après ?

Deux mois jour pour jour après la disparition de Lina sur le chemin de la gare à Plaine (Bas-Rhin), l’enquête piétine. L’analyse des caméras de surveillance a permis d’identifier deux modèles de voiture suspectes à proximité du lieu de disparition de l’adolescente de 15 ans.

Un mystère qui reste entier. Deux mois après la disparition de la jeune Lina, le 23 septembre dernier près de la gare de Plaine (Bas-Rhin), de nombreuses pistes étudiées par les enquêteurs ont été abandonnées.

Malgré les différentes battues et fouilles opérées au début de l’enquête, aucun indice matériel n’a pu être découvert concernant la disparition de l’adolescente, dont la trace a été perdue à trois kilomètres de son domicile.

Les auditions menées auprès des proches de la jeune fille de 15 ans, que ce soit dans son milieu familial ou amical, ont uniquement permis d’écarter la piste d’une disparition volontaire, un temps suspectée par les forces de l’ordre.

Le parquet de Strasbourg a ouvert début octobre une information judiciaire «contre X» pour «enlèvement et séquestration non suivi d'une libération volontaire de plus de sept jours».

Une perquisition menée depuis mercredi dans le cadre de cette disparition

Les gendarmes de la section de recherches de Strasbourg ont perquisitionné depuis mercredi le domicile d’un habitant vivant à proximité de la zone de disparition, selon Le Parisien.

Ces derniers ont été épaulés par la police technique et scientifique afin de procéder «à des vérifications», d’après une source proche des investigations relayée par le quotidien.

une mystérieuse voiture sombre

Selon le témoignage d’un octogénaire, Lina serait montée à bord d’une Clio de couleur bleue sombre conduite par un homme suspect. Cette version des faits aurait été corroborée par les images de vidéosurveillance analysées par les forces de l’ordre.

A l’issue de ce témoignage, les enquêteurs ont mené fin septembre une douzaine de perquisitions chez des propriétaires de véhicules identiques dans la région, sans rencontrer le moindre succès.

Un autre témoignage donné par un père de famille de Plaine a ciblé une Xantia grise suspecte qui s’est approchée de manière suspecte de sa fille de 14 ans cinq jours avant la disparition de Lina et trois jours après.

La police locale a donc également intégré ce modèle de voiture et cette couleur a son panel de recherches dans le secteur.