Israël-Hamas : un meeting «pour la paix et la justice en Palestine», organisé par LFI ce jeudi à Marseille

Organisé à l’appel de la France insoumise, un meeting «pour la justice et la paix en Palestine» se tiendra ce jeudi 23 novembre à Marseille. Plusieurs élus de gauche prendront la parole, en présence de Hala Abou-Hassira, l’ambassadrice de Palestine en France.

Un meeting pour la paix. Ce jeudi 23 novembre à 18h30, se tiendra une grande réunion organisée par des députés de la France insoumise dans la salle Magallon, dans le 15e arrondissement de Marseille. Au programme : des discussions autour du conflit entre Israël et le Hamas, mais aussi de la situation en Palestine et dans la bande de Gaza.

Évoquer la situation au Proche-Orient

Dans le détail, Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne et présidente du groupe LFI-NUPES à l’Assemblée nationale, Sébastien Delogu, député des Bouches-du-Rhône, mais aussi Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France insoumise, seront accompagnés par Hala Abou-Hassira, ambassadrice de Palestine en France et Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, afin d’évoquer la situation au Proche-Orient.

Cette réunion intervient après les multiples prises de position de la France insoumise concernant le conflit qui oppose Israël au Hamas.

Organisées à l’appel de plusieurs syndicats, des manifestations «en solidarité avec le peuple palestinien» avaient déjà eu lieu dans plusieurs villes de France, samedi 18 novembre 2023, sans qu’elles ne soient interdites par les autorités.