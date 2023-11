Pourquoi le défilé du 14-juillet n'aura-t-il pas lieu sur les Champs-Elysées en 2024 ?

Le traditionnel défilé du 14-Juillet n’aura pas lieu sur les Champs-Élysées en 2024, mais entre Vincennes et la place de la Nation en raison de l’organisation des Jeux olympiques dans la capitale (26 juillet-11 août).

Changement de décor pour le 14-Juillet. Une fois n’est pas coutume, le traditionnel défilé de la fête nationale ne se fera pas sur les Champs-Élysées en 2024. La parade militaire a exceptionnellement été déplacé entre Vincennes et la place de la Nation en raison de l’organisation des JO à Paris et de l’installation des sites olympiques, avec notamment la place de la Concorde qui sera occupée par les épreuves urbaines (BMX freestyle, breaking, skateboard et basketball 3x3).

Un défilé en présence de la flamme olympique

Et les JO s'inviteront à ce défilé puisqu'il sera marqué par l’arrivée de la flamme olympique dans la capitale, après un périple de plus de trois mois depuis la Grèce jusque dans l’Hexagone. «La flamme olympique illuminera notre défilé entre Vincennes et la Nation», avait d'ailleursexpliqué le président de la République lors de son discours aux Armées à l’Hôtel de Brienne en juillet 2023. Elle poursuivra ensuite son parcours jusqu’à la cérémonie d’ouverture prévue le 26 juillet sur la Seine.

Mais ce n’est pas la première fois que le défilé ne sera pas organisé sur les Champs-Élysées. Il s’est d’abord tenu sur l’hippodrome de Longchamp avant de venir pour la première fois sur la plus célèbre avenue du monde en 1919, en écho à la Grande Guerre. Puis, après la Seconde guerre mondiale et jusqu’en 1980, le lieu de la célébration a changé régulièrement. Et ce n’est qu’en 1980 que la cérémonie s’est fixe définitivement sur l’avenue des Champs-Élysées. Où le défilé reviendra dès 2025.