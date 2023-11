JO 2024 : voici le parcours de la flamme paralympique

À un peu moins de 10 mois des Jeux paralympiques de Paris 2024, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) a dévoilé, ce vendredi 10 novembre, le parcours détaillé de la flamme paralympique.

Pour ces premiers Jeux paralympiques accueillis par Paris, prévus du 28 août au 8 septembre 2024, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) a misé sur l’originalité. Ce vendredi 10 novembre, le Cojop a dévoilé le parcours de la flamme paralympique.

Un parcours qui commencera par un hommage à la ville de Stoke Mandeville, située en Angleterre. «On a voulu faire un clin d’œil à l’histoire», a confié Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux de Paris 2024, en conférence de presse.

Partant d’Angleterre avec pour ligne d’arrivée la Place de la Concorde lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques





Passant sous la Manche et traversant + de 50 villes



Porté par 1000 éclaireurs





VOICI LE PARCOURS DU RELAIS DE LA FLAMME PARALYMPIQUE pic.twitter.com/MFM0OqsJ4W — Paris 2024 (@Paris2024) November 10, 2023

Berceau des Jeux du même nom, qui ont inspiré les Jeux paralympiques, la commune britannique sera le point de départ de la flamme paralympique. Cette dernière sera portée par 24 athlètes anglais jusqu’à mi-chemin dans le tunnel sous la Manche, avant d'être récupérée en relais par 24 athlètes français jusqu’à Calais.

Une fois arrivée dans la ville du nord de la France, la flamme paralympique et son relais seront divisées. Pour la première fois, ce ne sera pas une flamme paralympique qui traversera la France, mais douze flammes, faisant référence aux 12 jours que dureront les Jeux paralympiques de Paris 2024.

Elle sera donc envoyée divisée et envoyée dans 11 autres villes en simultané à travers l’Hexagone : Valenciennes, Amnéville, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Antibes, Juan-les-Pins, Montpellier, Lourdes, La Roche-sur-Yon, Lorient, Saint-Malo et Rouen.

Un relais qui traversera toutes les régions de France métropolitaine

Les 12 flammes paralympiques parcourront les différentes régions de France du 25 août au 28 août, date à laquelle la flamme paralympique fera son arrivée à Paris, afin d’allumer la vasque pour l’ouverture des Jeux paralympiques.

«Le relais de la flamme paralympique permettra de mobiliser toute la France avant les Jeux paralympiques. Les porteurs de la flamme vont raviver l’esprit de la fête et des célébrations pour se préparer à une nouvelle course aux médailles qui s’annonce riche en émotions», a déclaré Florent Manaudou, qui fait partie des six capitaines du relais de la flamme, en compagnie de Laure Manaudou, Dimitri Pavadé et Mona Francis.

De son côté, Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français a salué les régions, déclarant que ce sera la première fois que «nous accueillerons un relais olympique d’une telle ampleur». «Il fallait que ce relais fasse sens, qu’il apporte un dynamisme autour des sports paralympiques dans les territoires», a-t-elle ajouté.