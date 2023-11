Karl Olive souhaite rétablir le cumul des mandats : «Le président y est plutôt favorable»

Le député des Yvelines Karl Olive a annoncé sur CNEWS et Europe 1 ce vendredi 24 novembre qu'il souhaitait rétablir le cumul des mandats député-maire ou sénateur-maire.

Une prise de position tranchée. Invité ce vendredi sur le plateau de CNEWS, le député des Yvelines Karl Olive s’est positionné en faveur du retour du cumul des mandats de député-maire et sénateur-maire.

«Le 14 février 2014, il y a une loi qui est passé pour mettre fin au cumul des mandats député-maire. C’est-à-dire que le maire ne pouvait plus être député. A l’époque, il y avait 250 députés-maires à l’Assemblée nationale. En 2017 et en 2022, il y en avait 0. Il manque un souffle de terrain», a justifié l’élu.

Pour étayer son analyse, il a donné quelques exemples de terrain où le premier édile avait permis de désamorcer des situations tendues.

Emmanuel Macron et Gérard Larcher favorables

«Qui ont brandi le sujet des Gilets Jaunes au président de la République en premier ? Ce sont les maires. Ce qu’il s’est passé pour les retraites, les maires savent expliquer. Ce qu’il s’est passé lors des émeutes, on peut prendre la température des maires», a expliqué Karl Olive au micro de CNEWS.

Après de longs débats, il a assuré avoir convaincu les principaux décideurs dans ce dossier, ce qui pourrait aboutir prochainement à une évolution de la loi en ce sens.

«Il ne s’agit pas de mettre dos-à-dos les députés qui viennent de la société civile. Ils sont très efficaces et formidables mais se priver des maires qui sont plébiscités par les Français, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J’ai un appel à co-signature : le président de la République est plutôt favorable, le président (du Sénat) Gérard Larcher est totalement favorable», a assuré le député des Yvelines.

Il a également donné d’autres arguments pour appuyer sa façon de penser sur le dossier.

«C’est quelque chose que j’ai partagé avec Hervé Marseille, le sénateur centriste. Oui, il nous faut de nouveau les députés-maires et les sénateurs-maires à l’Assemblée. Encore une fois, je le dis, ce n’est pas un cumul d’indemnités parce que ça, c’est une vaste hypocrisie. On est plafonné donc ce n’est pas un sujet. C’est un cumul d’expérience et si on veut réduire la fracture démocratique dans notre pays, alors ici on a une première pierre qui peut façonner l’édifice», a conclu Karl Olive.