Karl Olive : «La France insoumise est un danger pour la société»

Le député Renaissance des Yvelines, Karl Olive, était l'invité de La Grande interview de CNEWS et s'est exprimé sur le parti fondé par Jean-Luc Mélenchon.

Lors de La Grande interview de CNEWS ce lundi 4 mars, le député Renaissance des Yvelines, Karl Olive, a affirmé que «La France insoumise est un danger pour la société», en référence aux récentes polémiques entourant le parti fondé par Jean-Luc Mélenchon.

En réaction aux déclarations du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, sur l'antisémitisme présumé du chef de file de LFI, sur Radio J, l’élu a affirmé : «Bien sûr que Jean-Luc Mélenchon est antisémite, et on ne le voit pas simplement dans ses paroles, on le voit dans les actes».

«Quand je dis que la France insoumise est un danger pour la société, on s'en rend compte tous les jours. Nos jeunes dans les quartiers sont insufflés de mensonges», a poursuivi le parlementaire, invectivant le parti de l'ancien candidat à l’élection présidentielle, à trois reprises.

«Monsieur Dupond-Moretti a dit ce qu’il avait sur le cœur»

D’un ton ferme, Karl Olive a exprimé son soutien au garde des Sceaux : «Monsieur Dupond-Moretti a dit ce qu’il avait sur le cœur et c’est partagé par une majorité de celles et ceux qui savent précisément comment se conduit la France Insoumise».

Sur le même sujet Eric Dupond-Moretti : «Jordan Bardella, monsieur selfie, parce que c'est totalement creux» Lire

Enfin, le député a réitéré ses déclarations du 31 octobre dernier sur CNEWS, affirmant que Jean-Luc Mélenchon «devrait être fiché S» et soulignant que «chaque jour [lui] donne un peu plus raison».