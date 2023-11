Fally Ipupa en concert ce soir à Paris : les autorités s'inquiètent d'éventuels échauffourées

Le chanteur congolais Fally Ipupa est attendu pour un concert ce samedi 25 novembre à Paris La Défense Arena à Nanterre (Hauts-de-Seine). Bien que très attendu par ses fans depuis plusieurs mois, la police craint des incidents violents similaires à ceux survenus lors de son concert en 2020.

Un concert redouté. Le chanteur congolais Fally Ipupa se produira sur la scène de Paris La Défense Arena à Nanterre (Hauts-de-Seine) ce samedi 25 novembre. Face à une audience attendue de près de 40.000 personnes, les autorités craignent des dérapages, comme lors de son dernier événement à Paris en 2020.

Dès 14h, les forces de l’ordre ont été déployées sur les lieux pour faire respecter l'arrêté d'interdiction de manifestations et de rassemblements appelant au boycott du concert de l'artiste.

Les forces de l'ordre sont en place pour faire respecter l'arrêté d'interdiction de manifestations et rassemblements appelant au boycott du concert de #FallyIpupa à @ParisLaDefArena. pic.twitter.com/cdtrUYo1Uw — Préfecture de Police (@prefpolice) November 25, 2023

«Cet artiste est vivement contesté en raison de ses accointances alléguées avec le régime au pouvoir en RDC […] La mouvance radicale congolaise dite Les Combattants lui a interdit de se produire en Europe » ont souligné les services de police. En République Démocratique du Congo (RDC), les tensions sont actuellement très vives les partisans et les opposants au régime en place.

La préfecture a également émis un arrêté interdisant le port et le transport d'artifices et d'articles pyrotechniques par des particuliers à Courbevoie, Nanterre, Neuilly et Puteaux.

Des centaines de véhicules incendiés en 2020 déjà

Lors de sa dernière représentation sous haute sécurité le 28 février 2020 à l’Accor Hôtel Arena, plusieurs centaines de véhicules avaient été incendiés et des dommages importants avaient été commis, notamment aux alentours de la gare de Lyon.

Face à la diffusion de messages menaçants et d’appels à la violence sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, le représentant de la salle de concert a déposé une plainte.