Marchés de Noël 2023 : ces 4 villes françaises à visiter le temps d’un week-end

Depuis ce vendredi 23 novembre, les Marchés de Noël ouvrent leurs portes au public. Un événement festif qui permet notamment de promouvoir la beauté de nos régions, principalement le Grand Est.

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et l’esprit de Noël est de retour, à compter de ce vendredi 24 novembre dans l’Hexagone. Comme chaque année, cette date marque l’ouverture des premiers marchés de Noël en France, comme à Strasbourg ou encore à Colmar.

Cet incontournable événement, qui dure en général jusqu’à la fin décembre, est un moment parfait pour vivre la magie de Noël, déguster les produits régionaux de saison et admirer la beauté des villes, ne serait-ce que le temps d’un week-end. À commencer par Strasbourg, proclamée capitale des marchés de Noël.

Strasbourg

Bien évidemment, en pleine période de fêtes, il ne faut surtout pas rater le Marché de Noël de Strasbourg. Du 24 novembre au 24 décembre, il est possible de profiter de la bonne charcuterie, des fromages raffinés, d’excellents vins ou encore d’appétissantes gourmandise dans un espace s’étendant sur 6.000m2. Il s’agit, en effet, du plus beau Marché de Noël de France, et d’Europe.

Ville incontournable d’Alsace et capitale européenne, Strasbourg offre un panel varié d’activités à faire en un week-end. Il est ainsi possible de visiter le Parc de l’Orangerie, situé à proximité du Conseil de l’Europe.

Connu pour son patrimoine culturel, Strasbourg offre également la possibilité de redécouvrir l’art, le style de vie et l'histoire alsacienne depuis le 18e siècle et jusqu’à aujourd’hui, à travers le Musée Alsacien.

Colmar

Toujours dans l’est de l’Hexagone et à quelques kilomètres de Strasbourg, Colmar est également une ville que l’on peut visiter en un week-end. La ville abrite le deuxième plus beau Marché de Noël de France, ouvert du 23 novembre au 29 décembre.

«La magie de Noël à Colmar, c'est d'abord l'ambiance de la Vieille Ville illuminée et décorée comme un conte de fées : un décor historique rendu magique par les illuminations de Noël qui, en cette période de fête, s'intègrent harmonieusement aux éclairages exceptionnels conçus pour la valorisation du patrimoine, et qui parent le centre de Colmar d'une douce aura de lumière», peut-on lire sur le site du Marché.

Au delà du Marché de Noël, Colmar est une destination dite «tranquille», offrant un décor charmant et typiquement alsacien. Au cours d’un week-end à Colmar, on peut admirer la beauté des villages d’Eguisheim, de Kayserberg ou encore de la Route des Vins d’Alsace. Cette «âme de Noël» saura également séduire ses visiteurs à travers le musée Unterlinden.

Reims

Certains la surnomment «la cité des sacres», d’autres préfèrent l’appeler «cité des rois», la ville de Reims peut être une destination que l’on peut visiter lors d’un court week-end de Noël.

La ville possède en effet le troisième plus grand marché de Noël de France et est très facilement accessible pour les Franciliens, étant située à 45 minutes en transports de Paris. Du 24 novembre au 24 décembre, il est possible de se rendre au Marché de Noël de Reims pour aider «à préparer les fêtes : objets décoratifs, créations artisanales, paniers gourmands, à offrir ou à s’offrir». Au total, 150 chalets ont été installés pour proposer des spécialités régionales, artisanats, idées de cadeaux et gourmandises.

Mais hormis son Marché de Noël, la «cité des rois» est également connue pour sa cathédrale Notre-Dame, plus grand exemple d’architecture gothique en France ayant été, à partir du 11e siècle, le lieu de la quasi-totalité des sacres des rois de France.

Metz

L’hiver est visiblement la période idéale pour visiter l’Est du pays. C’est notamment l’occasion de se faire un petit week-end à Metz, «la promesse de parcours buissonniers au cœur de la cité comme le long des remparts», comme le dit bien le site France.fr.

Et en pleine période de Noël, il est indispensable de visiter le marché de la ville, ayant gagné en 2021 la troisième place des plus beaux Marchés de Noël d’Europe, derrière Bâle et Budapest.

Cette année, le marché se tient du 24 novembre au 30 décembre. «Artisanat local, gourmandises, surprises… plus de 125 chalets sont à découvrir», a indiqué le site officiel du Marché de Noël de Metz, proposant également «une balade féérique au cœur des marchés enchantés à travers plusieurs parcours. La légende raconte même que l’on peut y croiser le Père Noël !»

Puis, durant ces deux journées, on pourra aussi visiter la Cathédrale Saint-Etienne de Metz, la Porte des Allemands et le Temple Neuf pour de belles photos.