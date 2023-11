Euromillions : un méga jackpot de 200 millions d'euros mis en jeu ce vendredi 1er décembre

La Française des Jeux (FDJ) met en jeu un méga Jackpot de 200 millions d’euros à l'EuroMillions. Le tirage au sort a lieu ce vendredi 1er décembre.

Un colossal coup de pouce juste avant les fêtes de fin d'année. La Française des Jeux (FDJ) met en jeu un méga jackpot de 200 millions d’euros à l'EuroMillions le vendredi 1ᵉʳ décembre.

Chaque année, la FDJ et les autres loteries européennes proposent 4 à 5 rendez-vous pendant lesquels sont mises en jeu ces cagnottes à haut potentiel.

En 2023, ils ont eu lieu en mars, en juin et en septembre. «Habituellement, lors des méga jackpots EuroMillions – My Million, la cagnotte ne dépasse pas 130 millions d’euros. Cette fois, à l’approche des fêtes, nous avions envie de vous offrir la perspective d’encore plus de plaisir», peut-on lire sur le site de la FDJ .

Au total, neuf pays participent au jeu : la France, l’Espagne, le Portugal, la Belgique, l’Irlande, l’Autriche et le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suisse.

tous les gagnants bien lotis

Pour décrocher ces 200 millions d’euros, il faudra trouver les 5 numéros et les 2 étoiles. Ceux qui n'auront qu'une partie de la combinaison devraient toutefois également toucher des gains importants.

«Les gagnants des rangs inférieurs seront, eux aussi, récompensés par des sommes plus généreuses qu’à l’accoutumée», assure la FDJ.

Pour participer, il suffit de se rendre chez son buraliste ou jouer en ligne, depuis le site fdj.fr ou via l’application dédiée. Bon à savoir : chaque grille doit être validée avant 20h15 vendredi.

En septembre, le dernier méga jackpot, alors de 130 millions d'euros, avait été remporté par un couple de Français. Lors de ce tirage, plus de 45.200 joueurs avaient tenté leur chance dans l'Hexagone.