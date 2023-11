Grand Paris Express : découvrez le futur métro de la ligne 15 qui a roulé pour la première fois ce mardi (vidéo)

Le métro du Grand Paris Express a roulé pour la première fois ce mardi 28 novembre depuis le centre technique de Champigny-sur-Marne, en présence du ministre des Transports Clément Beaune et de Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France Mobilités.

Départ à l'heure pour la future rame. Le métro du Grand Paris Express a effectué ses premiers tours de roue ce mardi 28 novembre depuis le centre d’exploitation et de maintenance de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). La ligne 15 permettra aux usagers de faire le tour de Paris, sans passer par la capitale. Le tronçon sud, qui relie Pont-de-Sèvres jusqu'à Noisy-Champs, devrait être mis en service fin 2025. Le tracé circulaire complet représentera 75 km de rails, avec Saint-Denis-Pleyel en son centre.

À bord du nouveau métro, on découvre des allées un peu plus larges, où les sièges réservés aux personnes prioritaires sont marqués en rouge. Des prises USB sont disséminées tout au long de la rame, équipée par des caméras de vidéosurveillance au plafond. Enfin, la climatisation et le chauffage ainsi que la luminosité seront réglés à la perfection pour le confort des voyageurs, promet la Société du Grand Paris.

Le ministre des Transports Clément Beaune a salué les principaux acteurs qui œuvrent à la réalisation de ce projet qui avait été insufflé à l'époque par l'ex-président Nicolas Sarkozy, ainsi que les agents de la Société du Grand Paris et les élus du Val-de-Marne. «Ce projet, qui est une réussite technique et technologique, renforce l'égalité territoriale et permettra aux voyageurs d'effectuer un trajet de banlieue à banlieue en contournant Paris», a indiqué le ministre.

Des lignes automatiques

La présidente de la région Ile-de-France et d'Ile-de-France Mobilités Valérie Pécresse s'est inscrite dans la continuité des propos de Clément Beaune, et a remercié la RATP, qui exploitera la ligne 15, et Alstom, le constructeur qui a produit ces voitures novatrices. «On offrira aux voyageurs le plus haut niveau de satisfaction, sur ces lignes automatiques», a-t-elle promis. Au total, 27 trains ont été commandés par IDFM, nécessaires pour l'exploitation de la ligne 15 sud.

Si pour le premier roulage ce mardi 28 novembre l'opération s'est déroulée de manière manuelle, le métro 15 sera intégralement automatisé, à l'image des lignes 1 et 14, et des futures 16, 17 et 18.