Tabac : voici les nouveaux lieux où il sera interdit de fumer

Le gouvernement, par le biais du ministre de la Santé Aurélien Rousseau, a dévoilé, ce mercredi, de nouveaux espaces qui seront bientôt concernés par une interdiction de fumer. Parmi les lieux visés, les abords d'établissements scolaires ou encore les plages.

Une lutte contre le tabac qui s’intensifie. Ce mardi 28 novembre, le ministre de la Santé et de la Prévention a annoncé que de nouveaux espaces sans tabac seront bientôt officialisés à travers la France.

Au cours de la présentation du programme national de lutte contre le tabac, Aurélien Rousseau a dans ce contexte déclaré que «le sans tabac sera désormais la norme» et que l’extension de l'interdiction de la cigarette s’appliquera à toutes les plages, ainsi que les parcs publics et forêts. Sont également concernés par cette future norme les abords de certains lieux publics comme les établissements scolaires.

Vers une génération sans tabac ?

«Les espaces sans tabac, qui sont déjà plus de 7.200 à travers plus de 73 départements, sont avant tout le résultat d’un mouvement impulsé localement par les communes. Nous renversons aujourd’hui la responsabilité et fixons ce principe qui devient la règle», a ajouté le ministre devant la presse.

Cumulée à une hausse du prix de la cigarette, ainsi qu’à la mise en place d’un paquet neutre pour tous les produits du tabac de du vapotage, la mise en place de nouveaux espaces sans tabac vise à prévenir le tabagisme chez les jeunes, ainsi qu’à inciter les fumeurs à cesser de fumer.

En 2022, plus de trois Français de 18-75 ans sur dix ont déclaré fumer (31,8%) et un quart fumer quotidiennement (24,5 %), selon les données récoltées par Santé publique France