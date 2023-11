Tramway T2 : le trafic entre Parc de Saint-Cloud et les Moulineaux pourrait reprendre à la mi-décembre

Le trafic entre Parc de Saint-Cloud et les Moulineaux pourrait reprendre sur le tramway T2 d'ici à la mi-décembre. Non desservie après qu'un escalier s'est effondré il y a près de 15 jours, la gare de Meudon (Hauts-de-Seine) pourrait être opérationnelle au passage des trains, sans que l'arrêt ne soit marqué dans un premier temps.

Vers un retour à la quasi-normale pour la fin d'année ? Plus desservie depuis le 14 novembre dernier à la suite de l'écroulement d'un escalier, la gare du tramway T2 de Meudon (Hauts-de-Seine) devrait de nouveau être opérationnelle à compter de la mi-décembre, a-t-on appris ce mardi.

«Les premiers retours permettent d’envisager une reprise d'exploitation de la ligne entière entre mi-décembre et fin décembre sans toutefois desservir la station de Meudon sur la ligne du tramway T2 dans un premier temps», a écrit la RATP sur X.

Les prochaines étapes : combler et consolider le trou de plusieurs mètres de profondeur généré par l'effondrement, ainsi que des injections sous les voies du #T2. Puis, un contrôle des infrastructures (voies, caténaires, etc.) et des essais seront réalisés. pic.twitter.com/tNuC4mWgpU

