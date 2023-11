Hauts-de-Seine : la circulation du tramway T2 interrompue plusieurs semaines après l’effondrement d'un escalier à Meudon

Le trafic du tramway T2 a été interrompu ce mardi 14 novembre, entre l'arrêt parc de Saint-Cloud et la station les Moulineaux, après l’effondrement d'un escalier situé à la gare de Meudon (Hauts-de-Seine). Le trafic pourrait être désormais paralysé pour plusieurs semaines.

Un incident qui n'a heureusement pas fait de blessé. Un escalier s'est effondré ce mardi 14 novembre en gare de Meudon (Hauts-de-Seine), à seulement quelques dizaines de centimètres de la voie du tramway T2.

Dans un premier temps, la ville de Meudon avait indiqué que «les agents de la ville, de Grand Paris Seine Ouest et de la RATP ont été mobilisés pour sécuriser et rouvrir la station au plus vite», dans un message posté sur X.

[Interruption de trafic] Ce matin, un affaissement des sols extérieur à l’emprise #RATP, a entraîné l’effondrement d’un escalier, au niveau de la station Meudon-sur-Seine. Par mesure de sécurité, le trafic a été interrompu dès 8h20 entre Parc de Saint-Cloud & Les Moulineaux #T2. pic.twitter.com/2iBIci1l69 — T2 (@T2_RATP) November 14, 2023

Finalement la RATP a rapidement précisé que le trafic ne reprendrait pas sur le T2 ce mardi et que la circulation du tramway serait interrompue sur une longue durée, entre les stations Parc de Saint-Cloud et Les Moulineaux.

«Des investigations renforcées sont nécessaires pour évaluer les travaux et ainsi déterminer la durée d’interruption du trafic qui pourrait durer plusieurs semaines», peut-on lire dans un communiqué de la RATP publié hier soir.

Le trafic sera désormais assuré sur deux tronçons, entre Pont de Bezons et Parc de Saint Cloud d’un côté et Les Moulineaux et Porte de Versailles de l’autre, sur la période nécessaire à l’achèvement des travaux.

Afin de limiter l’impact de l’interruption de trafic, la RATP a mis en place un «service de bus de substitution pour permettre aux voyageurs du T2 de poursuivre leur trajet entre Parc de Saint-Cloud et Les Moulineaux», précise le communiqué du groupe.