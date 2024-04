Tramway T3 à Paris : quels sont les 7 nouveaux arrêts qui seront désormais desservis ?

Le prolongement du tramway T3b est entré ce service, ce vendredi 5 avril. Désormais, il y a sept nouvelles stations sur la ligne.

Sept nouvelles stations du tramway T3b ont été inaugurées, ce vendredi 5 avril, à Paris, par le ministre délégué en charge des Transports Patrice Vergriete, la maire de Paris Anne Hidalgo, la présidente d’Île-de-France Mobilités et de la région Île-de-France Valérie Pécresse et Jean Castex, le PDG de la RATP.

[#prolongement #T3b] L'extension du T3b jusqu'à Porte Dauphine est mise en service ce 5 avril ! Un moment très attendu après 5 ans de travaux. Retour en images sur ce projet de grande ampleur



Ce projet est financé et soutenu par @IDFmobilites, @UEFrance, @Ecologie_Gouv,… pic.twitter.com/60fLUeu3j8 — RATP Group (@RATPgroup) April 5, 2024

Les stations mises en service sont les suivantes : Square Sainte-Odile, Porte de Champerret, Thérèse Pierre, Anny Flore, Porte Maillot (palais des Congrès), Anna de Noailles et Porte Dauphine (Avenue Foch).

Sur les cinq arrêts rebaptisés à cette occasion, quatre portent désormais le nom de femmes qui ont marqué l'histoire : la pianiste Marguerite Long, la résistante Thérèse Pierre, la chanteuse Anny Flore et la romancière et poétesse Anna de Noailles. Ces stations desservent désormais des points stratégiques des Jeux olympiques dans l'ouest de la capitale.

En effet, la ligne T3b permet dorénavant d'atteindre en 15 minutes la porte Dauphine, dans le 16ᵉ arrondissement, depuis la porte d'Asnières (nord-ouest), dans le 17ᵉ arrondissement. Selon un communiqué de presse de la RATP, en heure de pointe, un tram peut passer toutes les quatre minutes et toutes les huit minutes lors des heures creuses.

200 millions d'euros investi

«C'est une partie de Paris qui avait besoin qu'on fasse plus de place à d'autres modes de circulation que la voiture», s'est félicitée l'édile de Paris, lors de l'inauguration. Cette extension d'une longueur de 3,2 kilomètres a exigé de plus de quatre ans de travaux. Le coût final du projet s’élève à 200 millions d'euros, et il a été financé en majorité par la Ville, ainsi que par la Région et l'État.

Des études vont être relancées d'ici à la fin 2024 pour boucler le tour de Paris en tram et savoir comment faire face à certains problèmes majeurs comme le franchissement compliqué de la Seine et le passage difficile au niveau du bois de Vincennes.

«Le tramway ne sera terminé que quand il sera au pont du Garigliano», a rappelé la présidente de la Région et d'IDFM, Valérie Pécresse, remerciant la maire de Paris pour sa générosité en soutien des projets de tramways. «Ça se discute», a commenté à ses côtés Anne Hidalgo, remarquant que «les autres tronçons étaient dans des quartiers populaires qui avaient besoin de requalification».

L'extension inaugurée ce vendredi devrait accueillir 55.000 passagers par jour, ce qui fera de la ligne T3b la première d'Ile-de-France, avec 300.000 voyageurs entre la porte de Vincennes et la porte Dauphine.