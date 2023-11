«Éric Dupond-Moretti se comporte en chef de gang», rétorque Jordan Bardella après les propos du ministre de la Justice

Lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée ce mardi, le ministre de la Justice a dénoncé les «propos incendiaires» du Rassemblement national (RN). Jordan Bardella a de son côté estimé ce mercredi qu'Eric Dupond-Moretti «se comporte en chef de gang» de par ses différentes déclarations.

«Je ne laisserais pas les électeurs du RN insultés». Jordan Bardella était l’invité de Pascal Praud sur Europe 1 ce mercredi. Il a réagi aux propos d’Éric Dupond-Moretti contre le Rassemblement national, qui ont poussé Marine Le Pen à annoncer qu’elle porterait plainte contre le ministre de la Justice.

«Monsieur Dupond-Moretti se comporte comme un chef de gang», a ainsi dénoncé Jordan Bardella après que le garde des Sceaux a appelé la veille le RN à «chasser de ses rangs» les «identitaires, nazillons, racistes et antisémites».

«Quand on est ministre, qui plus est garde des Sceaux et qu’on représente l’institution judiciaire, on est non seulement impartial et neutre mais on est le ministre de tous les Français» a aussi jugé Jordan Bardella.

«Marine Le Pen déposera plainte», a confirmé ce dernier expliquant «tous deux nous ne supporterons plus de voir des millions de Français en permanence insultés, méprisés, diffamés, par un gouvernement qui a érigé les attaques personnelles, le mensonge et la calomnie en méthode de gouvernance».

Avec ironie, le président du RN a ajouté, «Je pense qu’Éric Dupond-Moretti est un formidable tract pour le Rassemblement national parce que sans doute doit-il pousser beaucoup de gens, y compris les électeurs d’Emmanuel Macron à se dire qu’ils ont ensemble franchi toutes les barrières de l’indignité.»

«vous opposez la france blanche à la france des cités»

«Vous préférez opposer en réalité la France rurale, tranquille, catholique et blanche à la France des cités, la France des Mohammed, des Mouloud et des Rachid. (…) Vos propos sont incendiaires et ils amènent dans la rue les militants de l’ultradroite (…) Chassez de vos rangs, les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites», avait aussi déclaré mercredi Éric Dupond-Moretti lors des questions au gouvernement de ce mardi 28 novembre.

Face à ces propos du garde des Sceaux, les députés du Rassemblement national avaient quitté l’Hémicycle et Marine Le Pen a annoncé à la presse : «Cette réponse est ordurière. Nous n’entendons pas nous laisser insulter par un ministre quel qu’il soit car encore une fois en tant que députés, nous sommes les représentants du peuple français. Quand le ministre de la Justice insulte les députés du RN, ils insultent des millions de Français».

Sur X, elle a ajouté, «Nous en appellerons à la Cour de justice de la République, qu'il doit finir par bien connaître !», faisant ironiquement référence au procès d’Éric Dupond-Moretti pour «prise illégale d’intérêt», dont la décision sera connue ce mercredi.