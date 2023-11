Stage obligatoire en seconde : comment va fonctionner la plate-forme «1jeune1solution» ?

Ce jeudi 30 novembre, Bruno Le Maire et Gabriel Attal ont lancé l’opération «Mon stage de seconde», afin de permettre aux lycéens de se professionnaliser. Pour les aider dans leurs recherches d’offres, la plate-forme «1jeune1solution» est mise à leur disposition.

Après le stage de 3e, place à celui de 2de. Telle est la nouvelle mesure du gouvernement. Comme annoncé dès la rentrée de septembre, tous les élèves de seconde devront donc se rendre en entreprise en juin prochain. Il s’agira d’une séquence d’observation de deux semaines en milieu professionnel.

Ce jeudi matin, les ministres Gabriel Attal et Bruno Le Maire se sont rendu au lycée Joséphine Baker à Pierrefitte-sur-Seine, afin de lancer officiellement cette nouvelle opération. L’objectif est de mobiliser les différents secteurs, pour permettre aux 550.000 élèves concernés de bénéficier d’offres de stage. Celles-ci seront proposées sur la plate-forme 1jeune1solution.

Une mobilisation importante des entreprises

Gabriel Attal s’est dans un premier temps réjoui de la mobilisation des entreprises pour accueillir les lycéens en juin prochain. «Notre responsabilité, c’est de vous aider à trouver un stage», a déclaré Gabriel Attal devant les lycéens présents.

Le ministre a ainsi salué l’engagement de plus de 300 entreprises et organisations qui ont répondu présent au lancement de ce projet. Bruno Le Maire, de son côté, a appelé les recruteurs à s’engager encore d’avantage pour accueillir les stagiaires en 2024.

«Il y a 500.000 stages à pourvoir. Donc il faut qu’il y ait 500.000 propositions. Il ne s’agit pas d’en avoir la moitié», ont-ils insisté auprès des chefs d’entreprises. Pour l'heure, 200.000 auraient été déjà promises, a-t-il été précisé.

Une plate-forme qui simplifie les démarches

Le gouvernement a donc mis en place un site internet, afin de répertorier toutes les offres de stages communiquées par les entreprises adhérentes. Les élèves n’ont alors plus qu’à se connecter sur le site 1jeune1solution.gouv.fr.

Dès lors, il suffit de chercher un domaine de prédilection, la localisation ainsi que la durée du stage et enfin, de postuler. D’après un communiqué du gouvernement, «l’objectif est avant tout d’améliorer sensiblement la politique d’orientation de nos jeunes et de rendre toujours plus dynamique le lien entre l’école et les entreprises».

Les recruteurs peuvent également y avoir facilement accès afin d’y entrer leurs offres. L’opération «Mon stage de seconde» se déploiera également partout dans le territoire, avec d’autres étapes de mobilisations d’entreprises et d’organisations nationales.