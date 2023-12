Projet Euratlantique à Bordeaux : l'un des plus grands chantiers de France prolongé jusqu'en 2040

Le grand projet d'aménagement urbain Euratlantique, en cours à Bordeaux, va être prolongé de dix ans jusqu'en 2040 et financé par une enveloppe supplémentaire de 150 millions d'euros, ont annoncé ce vendredi les représentants de cet établissement public.

Prolongation actée. Prévu initialement pour 2030, le grand projet d’aménagement urbain Euratlantique devrait finalement voir le jour en 2040 à Bordeaux. Il sera par ailleurs financé par une enveloppe supplémentaire de 150 millions d’euros qui devrait permettre la construction de 25.000 logements au total. L’État sera actionnaire de cet investissement à hauteur de 35%.

Bordeaux Euratlantique, plus grande opération d'aménagement urbain en cours en dehors de Paris, doit permettre d'accueillir 50.000 habitants sur une surface de 738 hectares à cheval sur Bordeaux et ses voisines Bègles et Floirac, sur les deux rives de la Garonne.

«Opération d'intérêt national»

Le projet, reconnu «opération d'intérêt national» depuis 2009 et piloté par l'Etat, va être prolongé jusqu'en 2040 pour permettre notamment la construction de 25.000 logements au total, a précisé l'établissement public dans un communiqué.

Cette prolongation sera financée par une enveloppe de 150 millions d'euros d'argent public, dont 35% provenant de l'Etat, 35% de la Métropole de Bordeaux, et le tiers restant des villes de Bordeaux (20%), Bègles (7%) et Floirac (3%).

«Si les projets de la première décennie ont été marqués par une logique de reconquête de friches, il faut dorénavant poursuivre les efforts sous l'angle de la production de logements sociaux et abordables, de la végétalisation et de la neutralité carbone», a estimé le président d'Euratlantique et maire EELV de Bègles, Clément Rossignol-Puech, cité dans le communiqué.