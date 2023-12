Laurent Obertone sur l'attaque terroriste à Paris : «Il est certain que la place de l'assaillant n’était pas d'être dans la rue»

Au lendemain de l'attaque au couteau ayant fait un mort et deux blessés à Paris, l'écrivain et essayiste spécialiste des questions de sécurité, Laurent Obertone, a estimé ce dimanche 3 décembre lors du Grand Rendez-Vous CNEWS - Europe 1, que le terroriste «n'avait pas à être dans la rue» en raison de son profil.

Un message clair. Alors qu'un individu radicalisé né en 1997 a tué un touriste à Paris ce samedi 2 décembre au soir, l’essayiste et spécialiste des questions de sécurité Laurent Obertone a indiqué que le terroriste «n'avait pas à être dans la rue». Une déclaration faite ce dimanche matin lors du Grand Rendez-Vous CNEWS-Europe 1.

«Qu'il soit fou ou dangereux, dans tous les cas, il n'a pas à être là. Il ne doit pas être dans la rue. Il a déjà été condamné pour avoir fomenté un tel projet, donc peu importe l'explication, le fait qu'il soit dehors n'est pas normal», a indiqué Laurent Obertone.

«Le débat sur l'immigration est central»

Gérald Darmanin avait lui-même rapidement reconnu samedi soir que l'assaillant avait été condamné en 2016 à quatre ans de prison pour avoir projeté de passer à l'acte et qu'il était depuis suivi par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). «Il était suivi à la DGSI pour des troubles psychiatriques importants», avait précisé le ministre de l'Intérieur.

Laurent Obertone a également soutenu que la question de l'obtention de la nationalité pouvait aussi ouvrir d'autres débats. Pour rappel, le terroriste interpellé et placé en garde à vue ce samedi est français, né à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) de deux parents iraniens. Le débat sur «l'immigration, la naturalisation, qui on fait venir et pour quelles raison est absolument central», a estimé l'écrivain ce dimanche.