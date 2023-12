Assurance auto : la vignette verte va bientôt disparaître des pare-brises

La petite vignette verte d’assurance ne sera bientôt plus obligatoire sur les pare-brises. Le gouvernement a annoncé son abandon dès avril 2024, pour simplifier la vie des automobilistes.

Ces petits bouts de papier n’orneront bientôt plus nos pare-brise. Le gouvernement a annoncé ce jeudi que les vignettes vertes d’assurance sur les voitures vont disparaître dès avril 2024. Un décret va être publié dans les prochains jours en ce sens. Il s’agit bien de la fin de l’obligation d’apposer une vignette sur son véhicule ainsi que de posséder systématiquement son attestation, et non pas de la fin l’assurance automobile, qui reste évidemment obligatoire.

À partir d'avril 2024, en cas de souscription ou de renouvellement d'un contrat d'assurance, les assureurs devront envoyer «un mémo» à l'assuré détaillant leur contrat.

Pour le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, il s’agit de «simplifier la vie des gens». «Fini les amendes parce que ce n’est pas affiché sur le pare-brise. Fini la paperasserie trop longue», a-t-il notamment déclaré sur X.

Bonne nouvelle pour les automobilistes ! Nous supprimons la vignette verte à placer sur le pare-brise.





Fini les amendes parce que ce n’est pas affiché sur le pare-brise.



Fini la paperasserie trop longue.



Fini l’impression de cette vignette qui a un coût écologique important de… pic.twitter.com/mEVQzwFBA8 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) December 7, 2023

Concrètement, la vignette sera remplacée par une inscription dans le fichier dématérialisé des véhicules assurés, sous 72 heures après la souscription à un contrat d’assurance. Les forces de l’ordre auront accès à ce fichier «à partir de leurs outils numériques embarqués en patrouille» pour procéder aux contrôles.

Selon le gouvernement, la fin de la vignette papier a aussi un objectif «écologique», affirmant que 1.200 tonnes de CO2 liées à l’impression du papier et à la colle vont ainsi être économisées. La délégation interministérielle de la sécurité routière a également affirmé que cette dématérialisation avait aussi pour objectif de «lutter contre la fraude» avec un «fichier fiabilisé» qui remplace un système papier facilement falsifiable.

La fédération professionnelle France Assureurs s'est félicitée auprès de l'AFP de ce décret «qui va contribuer à simplifier la vie des automobilistes».