Google Maps : voici une fonctionnalité méconnue qui permet de faire des économies de carburant

L’application Google Maps sur téléphone a récemment rajouté une fonctionnalité permettant de choisir des trajets plus économes en carburant. Une initiative intéressante en cette période de prix élevés de l’essence.

Les applications de guidage comme Waze et Google Maps n’ont de cesse de trouver de nouveaux moyens d’aider leurs utilisateurs. Radars, embouteillages, trajets, la technologie sait être utile. Récemment, le géant américain a rajouté une option sur téléphone baptisée «privilégier les itinéraires économes en carburant» pour l’utilisation en voiture, comme l'ont noté nos confrères d’Auto Plus. Une évolution sans douté inspirée par la hausse du prix de l’essence ces derniers mois.

Sur Google Maps, les paramètres classiques de la route sont pris en compte en temps réel lors de la recherche d'un trajet par l'utilisateur : feux rouges, circulation, ralentissements…

Des trajets pas plus rapides, mais moins chers

Pour demander un itinéraire plus sobre en carburant, il faut programmer son trajet de manière classique sur l’application. Puis cliquer sur le petit bouton des réglages. Sous les options permettant de demander d’éviter les péages, les autoroutes et les ferries, il faut cocher celle demandant un trajet qui consomme moins, à temps égal.

L’application se charge du reste. Elle prendra désormais en compte la topographie des lieux, la densité du trafic et les variations de vitesse. En effet, un trajet plus court mais avec de nombreux arrêts et redémarrages représente une consommation plus importante qu’un parcours plus long mais plus fluide.

En plus, les recommandations s’adaptent aux différents types de véhicules. Il est en effet possible de préciser si l’on roule en voiture électrique ou en diesel. Un critère de plus pris en compte pour un trajet optimal, selon Google.

Cette option pourrait profiter à de nombreux Français, qui ont déjà fortement réduit leur consommation de carburant depuis l’augmentation des prix. Ceux-ci restent élevés et dépendent de la situation en Iran, toujours aussi floue à l’heure actuelle.