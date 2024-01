«Fellow Travelers» : de quoi la série à découvrir sur CANAL+ parle-t-elle ?

La série de Showtime «Fellow Travelers», avec Matt Bomer et Jonathan Bailey, arrive ce 18 janvier sur CANAL+.

Adaptation libre par Ron Nyswaner (scénariste du film «Philadelphia» et producteur exécutif de «Homeland») du roman de Thomas Mallon (éd. Panthéon, 2007), «Fellow Travelers» est la nouvelle série Showtime, le berceau de «Queer as Folk» et «The L Word». Elle raconte une relation entre deux hommes, interprétés par Matt Bomer et Jonathan Bailey. Une love story secrète et passionnée se déroulant au fil de trois décennies d'âpre lutte pour la communauté homosexuelle, du maccarthysme aux années Sida.

«Nous avons un nouveau président. Un président qui ne cherche ni compagnons de route (des «Fellow Travelers», en anglais, ndlr), ni camarades. Eisenhower mènera notre combat», annonce McCarthy lors de sa victoire aux sénatoriales en 1952, tandis que Hawkins (Matt Bomer) et Tim (Jonathan Bailey) vivent au même moment, à quelques mètres de là, un véritable coup de foudre.

Rien ne prédisait leur romance. Hawkins (Matt Bomer) est un vétéran de l’armée passé maître dans l’art de cacher son homosexualité (à tel point qu’il finira par épouser une femme et avoir des enfants avec elle). Ses relations avec des hommes ont toujours été éphémères quand il rencontre Tim (Jonathan Bailey). Mais avec ce dernier il y a pour la première fois de l’amour dans l’air. Tim, quant à lui - en tant que catholique conservateur anticommuniste qui vénère Joseph McCarthy - lutte intérieurement avec sa foi et sa sexualité.

La «peur lavande»

C’est leur relation asymétrique et oscillante qui constitue la colonne vertébrale de la série. L’issue est évidente, Hawk et Tim ne pourront pas vivre heureux pour toujours. Leur romance est en outre bientôt interdite et traquée par une administration pas seulement en chasse des communistes, mais aussi des homosexuels. Une face méconnue du maccarthysme qu’on appellera plus tard le «lavender scare» («la peur lavande»), tout aussi dévastatrice que la «Peur Rouge», car elle aurait entraîné la perte de leurs moyens de subsistance pour 5.000 à 10.000 homosexuels, quand elle ne les a pas poussés au suicide. Le 27 avril 1953, le gouvernement fédéral avait en effet intenté une véritable guerre contre ses employés queers, une chasse aux sorcières contre les travailleurs qui se livraient, entre autres activités considérées comme présentant des risques pour la sécurité nationale, à ce qui était alors décrit comme des «perversions sexuelles».

Love story chahutée par les soubresauts de la grande Histoire, portrait intime… «Fellow Travelers» pose la question qui hante chaque histoire d'amour contrariée : les gens peuvent-ils évoluer avec le temps, ou est-ce que seules les circonstances changent ? La réponse est complexe et pleine de tristesse, de regrets, de concessions, de contradictions… De contradictions, il en est aussi question avec le personnage de Roy Cohn (Will Brill), l'avocat principal de McCarthy, gay et persécuteur des gays. Cela va presque sans dire, «Fellow Travelers» a une forte résonance avec les événements contemporains, alors que les réactionnaires de la droite américaine s’efforcent de faire reculer les droits des LGBTQ+.

CANAL+ entamera la diffusion des 8 épisodes de 52 minutes de «Fellow Travelers» à partir de ce 18 janvier, les jeudis à 22h50 (juste après «Fargo opus 5», à ne pas manquer également), à raison d’un épisode par soirée, à voir aussi sur MyCanal.

Aimer avant qu'il ne soit trop tard

A noter que, nommée aux Golden Globes dans les catégories Meilleure mini-série et Meilleur acteur dans une mini-série pour Matt Bomer, «Fellow Travelers» a été récompensée ce dimanche 14 janvier aux Critics Choice Awards.

Congratulations to Jonathan Bailey, winner of the #CriticsChoice Award for BEST SUPPORTING ACTOR IN A LIMITED SERIES OR MOVIE MADE FOR TELEVISION for “Fellow Travelers”#CriticsChoiceAwards #FellowTravelers pic.twitter.com/Kn0QWMsd2o — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 15, 2024

Jonathan Bailey a dédié son trophée de meilleur acteur dans un second rôle «à chaque personne LGBTQ + vivant dans une communauté fanatique qui nous entoure encore», dans un discours d'acceptation émouvant qu’il a donné juste après avoir embrassé Matt Bomer, sa co-star dans la série.



Dans ce discours, il a déclaré : «Pour beaucoup, c'est une éducation, mais pour nous, c'est une vérité vitale. Cette série est un rappel indispensable que les personnes LGBTQ+ ont toujours existé, pour la plupart cachées. Elles se sont toujours battues pour une vie plus facile pour les générations qui ont suivi. Je remercie donc les personnes qui m’ont précédé, qui ont créé un monde dans lequel je peux me tenir ici aujourd’hui et remporter un prix pour avoir raconté leur histoire. Le personnage que je joue, Tim, je le porterai en moi pour toujours. Son histoire d'amour avec Hawk nous apprend à dire aux personnes spéciales de notre vie que nous les aimons avant qu'il ne soit trop tard.»

Il a ajouté : «Donc, à ma famille de compagnons de voyage, à toutes les personnes qui ont perdu la vie et leurs amours dans les années 1980 et 1990 et à toutes les personnes LGBTQ+ vivant dans une communauté fanatique qui nous entoure toujours, ceci est pour vous.»