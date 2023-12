Gérald Darmanin annonce sa volonté de dissoudre Academia Christiana, un mouvement catholique traditionaliste

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce dimanche 10 décembre sa volonté de dissoudre le mouvement catholique traditionaliste Academia Christiana estimant que ce groupe «légitime de façon récurrente la violence physique et le recours aux armes», comme l’a précisé une source proche du dossier.

Lors d’une interview accordée au média en ligne Brut ce dimanche 10 décembre, le ministre de l’Intérieur de l’Intérieur Gérald Darmanin n’a pas caché sa volonté de dissoudre le groupe «Academia Christiana», un mouvement catholique traditionaliste. «Nous présenterons leur dissolution en Conseil des ministres dans les semaines qui viennent», a affirmé le ministre.

D’après l’entourage du ministre, cette association est connue pour ses «appels à la haine et à la discrimination». «Sous prétexte d'une prétendue menace pesant sur les Français», ce groupe «légitime de façon récurrente la violence physique et le recours aux armes», a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

Pour ce faire, «elle utilise un vocabulaire guerrier et incite de manière explicite ses militants à s'armer et à partir en -croisade», a ajouté cette source. «D'autre part, et en cohérence avec cette menace qui guetterait la France, Academia Christiana présente la -légitime défense- comme nécessaire», a-t-elle encore dit.

Fondée en 2013 par des jeunes proches de la mouvance identitaire, Academia Christiana se présente comme un institut de formation «intégrale», à la fois «spirituelle, morale, intellectuelle et sportive».

Cette organisation est présidée par Victor Aubert, professeur de français et philosophie à l'Institut Croix des Vents à Sées (Orne), un établissement scolaire privé hors contrat dirigé par la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, institut traditionaliste reconnu par Rome.

«Il y a au moins trois autres groupes d'ultradroite» dans le viseur des services de renseignement, a aussi déclaré le ministre de l'Intérieur, sans donner de détails.