Météo : quels sont les 4 départements placés en vigilance orange pluie-inondation et crues ?

Météo-France a placé ce dimanche 10 décembre l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange pluie-inondation à compter de 22h dimanche jusqu’à 20h lundi à cause de fortes précipitations attendues. Les Deux-Sèvres ont aussi été mis en alerte orange crues pour ce soir et demain.

Une pluie abondante attendue dans les prochaines heures pourraient conduire à de fortes crues et des inondations dans quatre départements. Dans son bulletin du jour, Météo-France a placé la Savoie, la Haute-Savoie et l’Isère en vigilance orange pluie-inondation dès 22h ce dimanche et ce jusqu’à 20h ce lundi en raison d’un «épisode pluvieux très actif».

La perturbation devrait faire son apparition dans l’Hexagone sur la façade Ouest en début de matinée ce dimanche. «Les précipitations vont commencer sur les Alpes en première partie de nuit du dimanche 10 décembre au lundi 11 décembre. Elles se poursuivent toute la nuit et en journée de lundi. Les pluies vont s'atténuer en fin de journée du lundi 11 décembre», a assuré Météo-France.

Les cumuls de pluies attendus dans ces trois départements devraient atteindre «60 à 100 mm sur le relief des Alpes, localement plus». «A ces cumuls s'ajoute une fonte importante du manteau neigeux en dessous de 2000 à 2200 m», selon l’organisme météorologique de référence en France.

des coupures de courant possibles dans Les Deux-Sèvres

Les Deux-Sèvres ont aussi été placés en vigilance orange crues par Météo-France à compter de 22h ce dimanche et ce jusqu’en fin de journée ce lundi.

D’après le site Vigicrues, «des débordements dommageables» de la Sèvre niortaise amont, également placée en vigilance orange crues, pourraient survenir ce lundi.

© Vigicrues

Cette même source a précisé que «des inondations importantes sont possibles» dans la région et que «des coupures d'électricité peuvent se produire».

Enfin, Vigicrues n’a pas exclu la possibilité que la réaction des cours d’eau dans le département n’occasionne des coulées de boues ou des glissements de terrain.