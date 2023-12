Météo : qu'est-ce qu'une «rivière atmosphérique», phénomène qui va toucher la France dans les prochains jours ?

Dès ce dimanche après-midi et jusqu’à mercredi prochain, une nouvelle perturbation est attendue dans l’Hexagone. Celle-ci est provoquée par le passage de ce que les météorologues appellent «une rivière atmosphérique». De forts cumuls de pluies pourraient provoquer des inondations.

Il va pleuvoir, et pas qu’un peu. Le temps agité devrait de nouveau être au rendez-vous cette semaine en France et les conditions météorologiques, plutôt dégradées, devraient perdurer au moins jusqu’à mercredi prochain. Cette nouvelle perturbation devrait toucher différents départements dans l’Hexagone allant du centre de la Nouvelle-Aquitaine et jusqu’au nord des Alpes en passant par le Massif central.

Si cette nouvelle perturbation devrait s'accompagner de pluies abondantes, poussant Météo-France à placer les Deux-Sèvres, la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère, la Dordogne et la Corrèze en vigilance orange «crue» et «pluie-inondation» pour ce dimanche, c’est notamment en raison de ce que les météorologues appellent «une rivière atmosphérique», un filament de nuages chargés en eau s’étendant des tropiques jusqu'à nos latitudes.

Sur ces images satellites, on peut apercevoir la rivière atmosphérique toucher le sud-ouest de la France. ©Ventusky

En effet, celle qui doit traverser la France dans les prochains jours provient des Antilles. Elle doit apporter un air humide et doux sur l’Hexagone et devrait se bloquer sur les Alpes. C'est ce phénomène météorologique qui devrait être à l’origine de précipitations intenses pouvant provoquer des inondations étant donné la quantité d’eau déversée.

D'une masse d'air chaud à une colonne d'humidité ascendante

Concernant la formation de la rivière atmosphérique, cela passe par un enchaînement ordonné de faits. Ainsi, dans un premier temps, la chaleur du soleil provoque l'évaporation de l'eau à la surface des océans, formant de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Les tropiques sont des zones particulièrement propices à une forte évaporation en raison des températures élevées.

Ensuite, les masses d'air chaud chargées de vapeur d'eau s'élèvent dans l'atmosphère. À mesure qu'elles montent, elles se refroidissent, ce qui provoque la condensation de la vapeur d'eau en gouttelettes. Cette condensation réchauffe, par la suite, l’air environnant et lui permet de monter davantage, créant une colonne d’humidité ascendante.

Sous l’influence du courant-jet (ou jet stream), cette colonne d’humidité des régions tropicales entame son déplacement formant, donc, la rivière atmosphérique. Mais pourquoi ce phénomène provoque-t-il beaucoup de précipitations notamment sur les chaînes montagneuses ? La raison est simple : il déteste les chaînes montagneuses.

Concrètement, lorsque les rivières atmosphériques rencontrent des obstacles tels que des montagnes, elles peuvent être forcées de monter en altitude, ce qui intensifie la condensation et les précipitations. De ce fait, cela peut entraîner des phénomènes météorologiques dangereux, tels que de fortes pluies, des tempêtes, ou encore des inondations.