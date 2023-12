Pass Rail : prix, voyage en illimité... Ce qu'il faut savoir sur cet abonnement annoncé par le gouvernement

Le 7 décembre dernier, le ministre des Transports, Clément Beaune, annonçait la mise en place pour l’été 2024 d’un «Pass Rail», permettant aux usagers de prendre les trains régionaux de manière illimitée.

«Il faut que le train soit abordable et populaire». C’est ce que déclarait Clément Beaune le 7 décembre dernier chez nos confrères de franceinfo. Lors de sa prise de parole, le ministre des Transports a annoncé un gel des tarifs pour les trains Ouigo et Intercités pour l’année 2024, l’objectif étant de permettre «aux Français qui connaissent le plus de difficultés de prendre le train».

Clément Beaune a également confirmé la création d’un «Pass Rail», «d’ici à l’été prochain» qui permettrait aux usagers de prendre les TER et les Intercités partout en France en illimité. Une initiative qui s’inspire du «Deutschlandticket», instauré en Allemagne, et qui a connu un franc succès.

Quel prix pour ce «Pass Rail» ?

Si le ministre des Transports a déclaré que le prix avoisinerait les 49 euros par mois, cette somme reste encore à fixer clairement, a-t-il indiqué. En effet, le ministère étant «en train de discuter avec les régions».





Certaines de ces dites régions n’ont d’ailleurs pas bien accepté l’annonce de Clément Beaune. C’est le cas notamment du côté des Hauts-de-France, région farouchement opposée à cette disposition.

«Ça me met en rage», a indiqué Christophe Coulon, vice-président de la région Hauts-de-France en charge des transports lors d’une réunion publique. «L’idée est bonne, mais qui va la financer ? En tout cas, pas nous. C’est de la communication et c’est désespérant», a-t-il jugé.