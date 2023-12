Sciences Po Paris : le directeur Mathias Vicherat «propose sa mise en retrait provisoire», après sa garde à vue pour violences conjugales réciproques

Le directeur de Sciences Po Paris, Mathias Vicherat, a proposé lundi 11 décembre «de se retirer provisoirement de ses fonctions», une semaine après sa garde à vue pour violences conjugales réciproques avec son ancienne compagne.

Une initiative à même de ramener le calme au sein de l'établissement ? Dans un message envoyé ce lundi 11 décembre à toute l'école, Mathias Vicherat a proposé à la présidente de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) sa «mise en retrait provisoire» de son poste de directeur de Sciences Po Paris.

«J'ai proposé à la présidente de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), Laurence Bertrand Dorléac, de me mettre provisoirement en retrait de mes fonctions selon des modalités, un calendrier et une durée qu'il lui revient de définir et qu'elle présentera dans les différentes instances cette semaine», peut-on lire dans le mail transmis à l'Agence France-Presse.

Cette proposition fait suite à son placement en garde à vue dimanche 3 décembre dans un commissariat parisien du 7e arrondissement, pour violences conjugales réciproques.

Depuis l'annonce de cette nouvelle, Sciences Po Paris était sous haute tension. Mardi 5 décembre, dans la matinée, une cinquantaine d'étudiants avaient bloqué l'entrée du bâtiment historique de l’école parisienne, réclamant la démission du directeur.

Âgé de 45 ans, Mathias Vicherat avait succédé en novembre 2021 à Fréderic Mion à la tête de la prestigieuse école de la rue Saint-Guillaume. Celui-ci avait été contraint de démissionner quelques mois plus tôt pour avoir dissimulé les soupçons d'inceste visant le politologue Olivier Duhamel, dont il avait pourtant été alerté dès 2018.

À la fin des années 1980 et pendant des années, Olivier Duhamel a abusé sexuellement de son beau-fils adolescent «Victor», frère jumeau de Camille Kouchner, qui a brisé le silence en 2021, avec le livre «La Familia Grande».