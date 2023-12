Vilebrequin : pourquoi le duo va se retrouver face à la justice

Fraîchement séparé, le duo de youtubeurs Vilebrequin, composé de Pierre Chabrier et Sylvain Lévy, doit être jugé le 18 décembre à Charleville-Mézières. L'usage d'armes à feu dans l'une de leur vidéo sera au cœur de cette affaire.

Une fin de projet et un jugement en l’espace de quelques jours. Moins de deux semaines après avoir annoncé la fin de leur chaîne YouTube, le 7 décembre dernier, les membres de Vilebrequin Sylvain Lévy et Pierre Chabrier seront jugés pour «port d’armes de catégorie B et C sans motif légitime», le 18 décembre prochain au tribunal correctionnel de Charleville-Mézières (Ardennes).

Il est reproché au duo de Youtubeurs, qui comptait plus de 2,4 millions d’abonnés, d’avoir utilisé des armes pour tirer sur des voitures dans une vidéo publiée en décembre 2022 et intitulée «Exploser une voiture en tirant dans le réservoir : c’est possible ?».

Pas de permis d'arme pour les deux vidéastes

Les deux créateurs de contenu, qui ont basculé sur Twitch depuis l'annonce de leur séparation, ont utilisé trois fusils de catégorie B, ainsi que sept armes de catégorie C, comprenant les fusils, les fusils à pompe et les pistolets. Une utilisation encadrée par un «référent sécurité et armement» qui reste illégale comme l’a indiqué Magali Josse.

La procureure de la République des Ardennes a indiqué à nos confrères de l’Union que «seules des personnes détentrices d'un permis peuvent utiliser ces armes, et ce dans des conditions particulières».

Selon la loi, Sylvain Lévy et Pierre Chabrier risqueraient jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende, ainsi qu’une interdiction de porter des armes à l’avenir.