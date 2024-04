Francis Cabrel : le chanteur anime des tutos guitare sur Youtube

Sur sa chaîne Youtube, le chanteur français Francis Cabrel propose une série de tutos guitare pour apprendre à jouer ses plus grandes chansons, comme «La corrida».

Un professeur pas comme les autres. Icône de la chanson française depuis les années 1970, Francis Cabrel se lance dans une nouvelle aventure : les tutos guitare sur Youtube. L’artiste de 70 ans a en effet annoncé qu’il partagera sur sa chaîne une série de vidéos, pour montrer à ses abonnés «comment il s’accompagne à la guitare sur certaines de ses chanson».

Déjà en ligne, le premier épisode est consacré à son morceau culte «La corrida», qui se joue en ré mineur. Pendant près de six minutes, Francis Cabrel fait résonner les cordes de sa guitare tout en chantant et en expliquant avec pédagogie les enchaînements des accords. Et le succès est au rendez-vous, puisque la vidéo cumule déjà plus de 200.000 vues.

Plaidoyer contre la tauromachie, la chanson «La corrida», issue de son album best-seller «Samedi soir sur la terre» (1994), fête cette année ses 30 ans. Pour célébrer cet anniversaire, Francis Cabrel a donc non seulement proposé un tuto, mais aussi offert un clip à son single.

Dès sa sortie en 1994, le morceau avait en effet provoqué un tollé en raison de son sujet polémique. À cette époque, le chanteur à l'accent du sud était considéré comme «un traître à sa propre région», a-t-il déclaré sur Clique X, et avait donc préféré ne pas produire de clip.