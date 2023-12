Eure : le témoignage d’une buraliste agressée physiquement par sa sous-locataire

Aurélie et Bruno, un couple de buralistes installé à Évreux (Eure), subissent les actes de vandalisme d'une famille à qui ils sous-louent leur propriété depuis le mois de mai. Aurélie a récemment été agressée physiquement et prévoit de porter plainte pour coups et blessures.

Une situation cauchemardesque pour Aurélie et Bruno. Ce couple de buralistes installé à Évreux dans l’Eure, vit un véritable cauchemar depuis plusieurs mois. La famille à qui ils sous-louent leur propriété leur cause de nombreux soucis, notamment avec le voisinage.

«C’est des bruits à toute heure du jour et de la nuit, des machines à laver à n’en plus finir» a confié Aurélie à CNEWS. «Les voisins nous alertent pour nous signifier toutes ces gênes, notamment celle du barbecue qui a failli mettre le feu dans l’appartement de l’une de nos voisines» a-t-elle continué.

Une situation qui va «crescendo», et est allée jusqu’à l’agression physique de la buraliste par la sous-locataire. La semaine dernière, Bruno avait alors demandé au fils de cette dernière de fermer le portail, avant qu’elle ne surgisse brusquement et assène deux coups de poing au visage d’Aurélie, qui porte encore les marques de cette agression.

Loyers impayés, agressions, actes de vandalisme, les fauteurs de trouble ne se sont pas arrêtés là. «Ils nous détériorent notre voiture, notre mobilier de surface commerciale en extérieur» a ajouté Aurélie.

Face à cette situation, les habitants d’Evreux ont apporté leur soutien au couple de buralistes. Une plainte pour coups et blessures a été déposée, les précédentes ont été classées sans suite.