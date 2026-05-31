PSG-Arsenal : la mairie du 8e arrondissement de Paris réclame le «zéro rassemblement» sur les Champs-Élysées après les violences

La mairie du 8e arrondissement, théâtre de débordements sur les Champs-Elysées après la victoire du PSG en finale de Ligue des Champions, réclame dimanche «le zéro rassemblement» sur la célèbre avenue pour prévenir les scènes de violence.

Une mesure sécuritaire de précaution après les scènes de violence relevées au cours de la nuit dans la capitale. Après les nombreux débordements constatés sur les Champs-Elysées samedi soir en réaction à la victoire du PSG en finale de Ligue des Champions, la mairie du 8e arrondissement réclame dimanche «le zéro rassemblement» sur la célèbre avenue pour prévenir les scènes de violence.

«Samedi soir, en marge de la finale de la Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain à Arsenal, l'avenue des Champs-Élysées et ses abords ont cessé d'être un espace de fête pour devenir une arène de guérilla urbaine», dénonce la mairie dans un communiqué virulent.

«Puisqu'il est impossible de célébrer un match sans basculer dans l'émeute, la seule réponse de bon sens est une nouvelle doctrine: le ”zéro rassemblement”», réclame-t-elle.

416 interpellations dont 283 en région parisienne

«Il y a eu des manifestations festives qui ont été émaillées d'un certain nombre de débordements, ce qui correspond à la situation que nous avions prévue et donc anticipée», avait assuré le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez lors d'un point presse vers 1h30 dimanche. Il a annoncé un total de «416 interpellations, dont 283» pour la seule agglomération parisienne.

Pour la maire LR du 8e arrondissement, Catherine Lécuyer, le bilan de la nuit est «un réquisitoire de l'impuissance publique», avec des «violences multiples contre les forces de l'ordre, tirs de mortiers contre les polices et contre des habitations, feux de poubelles et de voitures, dégradation de véhicules de police, nombreux pillages».

«Samedi soir, la ligne rouge n’a pas seulement été franchie, elle a été incendiée. Quand l'espace public est transformé par des professionnels de la casse en zone de non-droit à chaque coup de sifflet final, l'interdiction des rassemblements n'est plus une option, c'est un impératif d'ordre public. L'État doit acter son incapacité à maîtriser ces flux et interdire ces rassemblements avant qu'un drame mortel ne se produise sur nos avenues», affirme cette dernière.

Les joueurs du Paris Saint-Germain sont attendus dimanche sur le Champ-de-Mars, dans le 7e arrondissement, où ils communieront avec près de 100.000 personnes, avant d'être reçus dans l'après-midi à l'Élysée par Emmanuel Macron, puis de retrouver leur Parc des Princes dans la soirée.

Près de 6.000 policiers et gendarmes sont mobilisés dimanche à Paris pour sécuriser les festivités prévues pour le retour des joueurs du PSG, selon la préfecture de police de Paris. Ils seront au total 5.780 membres des forces de l'ordre sur le pont, contre 8.000 samedi, ainsi que 2.500 sapeurs-pompiers prêts à intervenir.