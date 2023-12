Vernis à ongles : voici les 5 couleurs tendance de l’hiver

Le vernis à ongles permet de compléter un look en lui apportant ce «petit plus». Pour sublimer vos mains et être au top de la tendance, voici les couleurs de vernis à adopter cet hiver.

Le peach fuzz

©Manucurist

Élue couleur de l’année 2024 par Pantone, la couleur «peach fuzz» va se retrouver sur tous les doigts dès cet hiver. Veloutée, cette teinte de pêche, nichée entre le rose et l'orange, apportera une touche de tendresse à votre manucure.

Le rose

©Bourjois

Pour habiller vos mains, vous pouvez également oser le rose. Remise au goût du jour avec le film «Barbie», de Greta Gerwig, cette couleur donne un coup de peps à votre tenue. Fuchsia, vieux rose, poudré, pâle… Vous avez le choix.

Le rouge cerise

©Yves Rocher

Intemporel et glamour, le rouge est une valeur sûre. Mais cet hiver, c’est plus précisément sur le «rouge cerise» qu’il faut craquer. Cette couleur gourmande s’adapte à toutes les occasions et fera son effet de jour comme de nuit.

Le bleu électrique

©Mavala

Avec du bleu électrique sur le bout des doigts, vous ne passerez pas inaperçue. Et surtout, vous ne ferez aucun faux pas. Vibrante, profonde et sophistiquée, cette teinte de vernis est incontournable cet hiver.

L’orange

©O.P.I

N’hésitez pas à napper vos ongles avec du vernis orange. Cette couleur chaleureuse et vitaminée donnera un vrai coup d’éclat à vos menottes. En sachant que la version cuivrée est particulièrement en vogue cette saison.